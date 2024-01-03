الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يستقبل رئيس مجلس النواب.. وجبالي: "التاريخ شاهد على وطنية الكنيسة"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب يرافقه وفد تكون من المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام، والمستشار محمد عبد العليم المستشار القانوني لرئيس المجلس، واللواء هيثم نور الدين مدير مكتب رئيس المجلس، وذلك لتقديم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ورحب قداسة البابا بضيوفه معربًا عن شكره لمجيئهم وتهنئتهم، مؤكدًا على أن مثل هذه الزيارات تزيد الروابط ومشاعر المحبة بيننا.

ومن جانبه، عبر المستشار حنفي جبالي عن خالص التهنئة لقداسة البابا وللوفد الكنسي الحاضر، مشيرًا إلى أن التاريخ شاهد على وطنية الكنيسة المصرية وأنها كان طوال تاريخها حريصة على وطنها.

تهنئة رئيس مجلس الشيوخ لقداسة البابا بعيد الميلاد

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، يرافقه وفد من أعضاء المجلس، وذلك لتقديم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وتكون الوفد المرافق لرئيس مجلس الشيوخ من: السيدة فيبي فوزي وكيل المجلس، والأمين العام للمجلس المستشار محمود عتمان، واللواء محمد رستم مدير مكتب رئيس المجلس، وعضوي المجلس المستشار منصف سليمان، والمستشار جميل حليم.

أعرب المستشار رئيس مجلس الشيوخ عن خالص تهنئته والوفد المرافق بعيد الميلاد المجيد، وعن سعادته بلقاء قداسة البابا متمنيًا لقداسته وللجميع بأيام سعيدة.

ومن جهته شكر قداسة البابا ضيوفه على زيارتهم وتهنئتهم داعيًا لهم بدوام السعادة والسلام.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي عياد النائب العام.
 

رافق رئيس مجلس القضاء الأعلى وفد تكون من المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمود سعيد النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار عبد العزيز الطنطاوي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والمستشار إسماعيل عطية رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار محمد حماد عبد الهادي رئيس محكمة استئناف طنطا.

البابا تواضروس الثاني حنفي جبالي أحمد سعد الدين هيثم نور الدين أحمد مناع

مواد متعلقة

للتهنئة بالعيد.. رئيس مجلس الشيوخ يزور قداسة البابا في عيد الميلاد

للتهنئة بالعيد.. البابا تواضروس يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام

المطران شامي يحتفل باليوم العالمي للسلام وعيد كنيسة مريم سيدة السلام بجاردن سيتي

الأنبا مرقس يلتقى مجمع كهنة الإيبارشية

بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد

زيارة الأنبا توماس عدلي للأنبا ثيئودوسيوس أسقف الجيزة للأقباط الأرثوذكس

بعد استقبال البابا المهنئين.. موعد قداس عيد الميلاد المجيد في يناير 2024

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى سلفستروس بابا روما

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يرفض رحيل ثنائي الأهلي في صفقة عمر كمال عبدالواحد

عاجل| الجبلاية يكشف سبب إحالة محمد الشيبى للجنة الانضباط

زوجة حلمى بكر تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد نقيب الموسيقيين

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

رسميًا.. الكشف عن بديل كوكا فى قائمة منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا

أسماء.. لم أزل "منصور" ولم أُهزم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

محمد رفعت

"صرخة سواق الأتوبيس"!

عبد الرحيم طايع

مصر والعالم 2024

مدحت بشاى

عندما دُفعت جماعة الشر دفعًا

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية

كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟

وول ستريت جورنال: إلغاء قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل سابقة فريدة