البابا تواضروس يستقبل رئيس مجلس النواب.. وجبالي: "التاريخ شاهد على وطنية الكنيسة"

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب يرافقه وفد تكون من المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام، والمستشار محمد عبد العليم المستشار القانوني لرئيس المجلس، واللواء هيثم نور الدين مدير مكتب رئيس المجلس، وذلك لتقديم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ورحب قداسة البابا بضيوفه معربًا عن شكره لمجيئهم وتهنئتهم، مؤكدًا على أن مثل هذه الزيارات تزيد الروابط ومشاعر المحبة بيننا.

ومن جانبه، عبر المستشار حنفي جبالي عن خالص التهنئة لقداسة البابا وللوفد الكنسي الحاضر، مشيرًا إلى أن التاريخ شاهد على وطنية الكنيسة المصرية وأنها كان طوال تاريخها حريصة على وطنها.

تهنئة رئيس مجلس الشيوخ لقداسة البابا بعيد الميلاد

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، يرافقه وفد من أعضاء المجلس، وذلك لتقديم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وتكون الوفد المرافق لرئيس مجلس الشيوخ من: السيدة فيبي فوزي وكيل المجلس، والأمين العام للمجلس المستشار محمود عتمان، واللواء محمد رستم مدير مكتب رئيس المجلس، وعضوي المجلس المستشار منصف سليمان، والمستشار جميل حليم.

أعرب المستشار رئيس مجلس الشيوخ عن خالص تهنئته والوفد المرافق بعيد الميلاد المجيد، وعن سعادته بلقاء قداسة البابا متمنيًا لقداسته وللجميع بأيام سعيدة.

ومن جهته شكر قداسة البابا ضيوفه على زيارتهم وتهنئتهم داعيًا لهم بدوام السعادة والسلام.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي عياد النائب العام.



رافق رئيس مجلس القضاء الأعلى وفد تكون من المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمود سعيد النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار عبد العزيز الطنطاوي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والمستشار إسماعيل عطية رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار محمد حماد عبد الهادي رئيس محكمة استئناف طنطا.