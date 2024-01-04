الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اليوم الخميس.. الكنيسة المارونية في مصر تحتفل بذكرى البارّة دومنيكة

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى البارّة دومنيكة وهي من مدينة قرطاجة في شمال إفريقيا، عاشت في الزهد وإماتة الجسد، وانتقلت إلى الحياة الأبديّة في القسطنطينيّة في عهد الإمبراطور زينون، في أواخر القرن الخامس. 

العظة الاحتفالية

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: لقد أدخلت اليوم مريم العذراء ربَّ الهيكلِ إلى هيكلِ الربّ. وأحضر يوسف أيضًا الابن الذي ليس له، ولكن "الابن الحبيب الذي رضي الله عنه" تعرّف سمعان البارّ على مَن كان ينتظر، وسبّحته حنّة الأرملة. اليوم يحتفل هؤلاء الأشخاص الأربعة بالموكب الأوّل، هذا الموكب الذي في وقت لاحق سيحتفل به بفرح الكون كلّه... لا تتفاجؤوا بأنّ هذا الموكب صغير جدًّا، لأنّ مَن استقبله الهيكل هو صغير أيضًا. لكن في هذا المكان، ليس هناك من خاطئ: كلّهم أبرار، كلّهم قدّيسون، كلّهم كاملون.

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