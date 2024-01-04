الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعليم تحدد إجراءات تقدم طلاب نزلاء السجون لاختبارات الثانوية العامة 2023/2024

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراءات تقدم طلاب الثانوية العامة نزلاء السجون العمومية والمؤسسات العقابية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2023/2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يجب على طلاب نزلاء السجون والمؤسسات العقابية، على أن يقوم الطالب بتحرير نموذج من استمارة التقدم الإلكترونية يدويا وتسلم إلى مندوب الادارة العامة للتعليم والإرشاد الديني ليقوم بتسليمها إلى لجنة النظام والمراقبة التابع لها والتي تقوم بدورها بتسجيل هذه الاستمارات إلكترونيا واعتمادها وختمها من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب من خلال ولي أمر الطالب لاستكمال باقي المستندات المطلوبة.

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لا يسمح بعقد لجان خاصة بأقسام ومراكز الشرطة 

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة الطلاب المحجوزين بأقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن:

لا يسمح بعقد لجان خاصة لامتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة بمقرات أقسام ومراكز الشرطة، أو مديريات الأمن وعلى ولي الأمر اتباع الخطوات الآتية:

1) الحصول على موافقة المحامي العام بالسماح للطالب بأداء الامتحان.
2) التقدم لمديرية الأمن التابع لها الطالب بطلب لنقل الطالب لأقرب سجن عمومي على سبيل الأمانة وعودته لمحبسه مرة أخرى بعد أداء الامتحان.
3) تحرير الاستمارة الإلكترونية بمشتملاتها للتقدم للامتحان بمعرفة ولى أمر الطالب.

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4) تسلم الاستمارة الإلكترونية بمشتملاتها إلى مندوب شئون الطلبة بالمديرية التابع لها بعد اعتمادها من الإدارة التعليمية المتقدم عن طريقها الطالب.
5) يقوم ولى الأمر بتسليم صورة من رقم جلوس الطالب لمصلحة السجون بالإدارة العامة للتعليم والإرشاد الديني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه في حالة عدم وصول الطالب للسن القانوني المسموح به لدخول السجن العمومي (قاصر) يتم اتباع نفس الخطوات السابقة ويتم نقل الطالب إلى المؤسسة العقابية بالمرج (بالنسبة لطلاب الوجه البحري) والمؤسسة العقابية بالمنيا (بالنسبة لطلاب الوجه القبلي).

نزلاء السجون طلاب الثانوية العامة المؤسسات العقابية وزارة التربية والتعليم استمارة التقدم الإلكترونية الادارة التعليمية

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