الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"التعليم" تحسم مصير طلاب الثانوية العامة الذين يعانون من الأمراض السرطانية

وزير التعليم الدكتور
وزير التعليم الدكتور رضا حجازي

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف طلاب الثانوية العامة الذين يعانون من الأمراض السرطانية من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2023 /2024 م.

وأشارت الوزارة، إلى أنه يسمح بناء على موافقة وزير التربية والتعليم بتاريخ 25-5-2011، فقط للطلاب الذين يعانون الأمراض السرطانية، والذين لا يستطيعون مغادرة المستشفى بأداء الامتحان بلجنة خاصة بمرافق داخل المستشفى الحكومي التي يتلقى فيها العلاج بعد اتباع الإجراءات التالية:

"التعليم" تحدد حالات الأعذار القهرية لامتحانات الثانوية العامة 2024


1) يتقدم ولى أمر الطالب بتقرير طبي بحالة الطالب الصحية بعدم قدرته على مغادرة المستشفى التي يتلقى فيها العلاج إلى الإدارة العامة للامتحانات.

2) يتم تكليف لجنة المتابعة الرئيسية بالتوجه إلى المستشفى التي يعالج فيها الطالب؛ للتأكد من وجوده بها وكذلك الحالة الصحية له، والتأكد من أحقية أداء الطالب الامتحان بالمستشفى من عدمه.

3) تشكيل لجنة سير امتحان للتواجد بمقر المستشفى التي يعالج فيها الطالب أيام الامتحان؛ لاتخاذ الإجراءات
اللازمة نحو أدائه للامتحان داخل المستشفى.

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"التعليم" تحدد دور المرافق لطالب الثانوية العامة المصاب في الامتحانات

كانت قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حالات الأعذار المرضية، وذلك في حال إذا أقرت اللجنة الطبية المركزية بالمديرية أن إصابة الطالب تعوقه عن الكتابة بنفسه، يتم اتخاذ الإجراءات الآتية:

1) تحديد المرافق بواسطة ولي أمر الطالب بالتعاون مع الإدارة التعليمية على أن يكون المرافق في مستوى
أدنى من الصف الثالث الثانوي وألا يكون من طلاب المدارس الرسمية لغات أو مدارس اللغات، وذلك بالنسبة للمدارس التي تدرس باللغة العربية على أن تقوم الإدارة التعليمية بعمل بطاقة تحقيق شخصية للمرافق وتلصق عليها صورته وتختم بخاتم الشعار من الإدارة التعليمية، وفي حالة مخالفة ذلك تقع المسئولية على شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب مع ضرورة إخطار لجنة النظام والمراقبة، بجميع المستندات الأصلية فور الانتهاء من تسجيل الحالة.

2) لا يقوم المرافق بمساعدة الطالب في أداء الامتحان في المواد التي تشمل رسومات هندسية أو رسومات توضيحية التي تتطلبها الإجابات.

3) على المرافق كتابة ما يملى عليه فقط دون أي زيادة أو نقص، ويقوم المرافق بإثباتها وفقا للهجاء الذي يسمعه.

وأشارت وزارة التعليم، إلي أنه يجب على المديريات والإدارات التعليمية ضرورة الالتزام بمراعاة الآتى:
1) المديرية والإدارة التعليمية الموجود بدائرتها لجنة سير امتحان الطالب المريض هي الجهة المختصة بتحويله للجنة الطبية المركزية، ولا يجوز لأي مديرية أو إدارة تعليمية لا تقع في دائرتها لجنة سير امتحان الطالب المريض تحويله للجنة الطبية المركزية.

2) محظور حظرًا تامًا السماح لأي طالب مريض بأداء الامتحان بلجنة خاصة في أي مستشفى عام، فإذا كانت الحالة المرضية للطالب لا تمكنه من أداء الامتحان بلجنته فعليه تقديم المستندات الطبية للإدارة التعليمية التابع لها لترفعها بدورها للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة للنظر في الحالة المعروضة، فإذا ثبت تعذر أدائه الامتحان أصدرت قرارها بأحقيته في أداء الامتحان بالدور الثاني من نفس العام مع الحصول على الدرجات الفعلية في المواد التي يصدر القرار بشأنها، على أن يعتمد هذا القرار من رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام.

أما إذا استمر العذر سواء كان مرضيًا أو خلافه بالدور الثاني لا يحتسب عام رسوب، ولا يحتسب ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها، ويسقط قيد الطالب من المدرسة في هذا العام.

طلاب الثانوية العامة الأمراض السرطانية لجنة سير امتحان حالات الأعذار المرضية الادارة التعليمية طلاب المدارس الرسمية لغات

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