الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تحدد دور المرافق لطالب الثانوية العامة المصاب فى الامتحانات

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حالات الأعذار المرضية، لطالب الثانوية العامة، وذلك في حال إذا أقرت اللجنة الطبية المركزية بالمديرية أن إصابة الطالب تعوقه عن الكتابة بنفسه يتم اتخاذ الإجراءات الآتية:

۱) تحديد المرافق بواسطة ولي أمر الطالب بالتعاون مع الإدارة التعليمية على أن يكون المرافق في مستوى أدنى من الصف الثالث الثانوي، وألا يكون من طلاب المدارس الرسمية لغات أو مدارس اللغات، وذلك بالنسبة للمدارس التي تدرس باللغة العربية على أن تقوم الإدارة التعليمية بعمل بطاقة تحقيق شخصية للمرافق وتلصق عليها صورته وتختم بخاتم الشعار من الإدارة التعليمية وفي حالة مخالفة ذلك تقع المسئولية على شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب مع ضرورة إخطار لجنة النظام والمراقبة
بجميع المستندات الأصلية فور الانتهاء من تسجيل الحالة.

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۲) لا يقوم المرافق بمساعدة الطالب في أداء الامتحان في المواد التي تشمل رسومات هندسية أو رسومات توضيحية التي تتطلبها الإجابات.

۳) على المرافق كتابة ما يملى عليه فقط دون أي زيادة أو نقص ويقوم المرافق بإثباتها وفقا للهجاء الذي يسمعه.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه يجب على المديريات والإدارات التعليمية ضرورة الالتزام بمراعاة الآتى:

1) المديرية والإدارة التعليمية الموجود بدائرتها لجنة سير امتحان الطالب المريض هي الجهة المختصة بتحويله للجنة الطبية المركزية، ولا يجوز لأي مديرية أو إدارة تعليمية لا تقع في دائرتها لجنة سير امتحان الطالب المريض تحويله للجنة الطبية المركزية.

۲) محظور حظرًا تامًا السماح لأي طالب مريض بأداء الامتحان بلجنة خاصة في أي مستشفى عام، فإذا كانت الحالة المرضية للطالب لا تمكنه من أداء الامتحان بلجئته، فعليه تقديم المستندات الطبية للإدارة التعليمية التابع لها؛ لترفعها بدورها للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة للنظر في الحالة المعروضة، فإذا ثبت تعذر أدائه الامتحان أصدرت قرارها بأحقيته في أداء الامتحان بالدور الثاني من نفس العام مع الحصول على الدرجات الفعلية في المواد التي يصدر القرار بشأنها على أن يعتمد هذا القرار من رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام.

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أما إذا استمر العذر، سواء كان مرضيا أو خلافه بالدور الثاني لا يحتسب عام رسوب ولا يحتسب ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها ويسقط قيد الطالب من المدرسة في هذا العام.
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