الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالات الإعفاء للطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024

وزير التعليم
وزير التعليم

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حالات الإعفاء والتخفيض طبقا للقرار الوزاري رقم 284 لسنة 2014  والقرار الوزاري رقم 218  لسنة 2018، للطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024، كالتالى:

- الإعفاء من اللغات الأجنبية

أولًا: الطلاب المصريون: الطلاب المصريون الذين كانوا يدرسون في بلاد لا تدرس بها اللغة الأجنبية الثانية يجوز إعفاؤهم من الامتحان فيها وذلك على النحو التالي:  أن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح الصف المناظر للصف الثانى الثانوى العام المصرى في دولة لا تدرس فيها لغة أجنبية ثانية والتحق بالمدارس المصرية بالصف الثالث الثانوي، وفي هذه الحالة يتقدم الطالب إلى مدرسته بطلب للإعفاء من اللغة الثانية يرسل إلى المديرية شئون الطلبة والامتحانات)، لبحث مدى أحقية الطالب في الإعفاء من الامتحان فيها ويرفق طلب الإعفاء باستمارة التقدم للامتحان.

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وعند نجاح الطالب يمنح شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ويكتب في خانة اللغة الأجنبية الثانية (معفى ويخفض تبعًا لذلك المجموع الكلى للدرجات بما يعادل الدرجات المخصصة لمادة اللغة الأجنبية الثانية.

- الطلاب الوافدون:  للطلاب الوافدين الحق في الإعفاء من الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية عند التقدم لامتحان الصف الثالث الثانوى إذا كان الطالب قد التحق بالصف الثانى الثانوى مباشرة ولم يدرس اللغة الثانية في الصف الأول الثانوى ويرفق باستمارة التقدم للامتحان طلب الإعفاء. يجوز للطالب دراسة إحدى اللغات الأجنبية ( الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية الصينية ) كلغة أجنبية ثانية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب المصريون العائدون من الخارج - الطلاب الوافدون يجوز إعفائهم من دراسة اللغة الأجنبية الأولى والثانية وفى حالة إعفائه من اللغتين يمنح مصدقة بالمواد التي أدى الامتحان فيها. ولا يجوز بأى حال من الأحوال أن يطلب الطالب احتساب درجة اعتبارية له في المواد التي أعفى منها عند منحه المصدقة.

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رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية ورسوم الامتحانات

- الإعفاء من الامتحان في اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية: الطلاب المصريون العائدون من الخارج من بلاد غير ناطقة باللغة العربية والذين يلحقون بالصف الثالث الثانوى فور قدومهم لمصر يتم إعفاءهم من دراسة اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية وفي هذه
الحالة تطبق عليهم القواعد ويتم منحهم مصدقة بالمواد التي درسوها.

-  الطلاب المصريون مزدوجو الجنسية لدولة غير ناطقة باللغة العربية - غير المقيمين بجمهورية مصر العربية يجوز إعفاءهم عند عودتهم من دراسة المواد التي تدرس باللغة العربية ويعاملون معاملة الطالب الوافد وفي هذه الحالة يمنح الطالب مصدقة بدرجات المواد التي قام بدراستها فعلا على أن يكون ذلك بناء على رغبة ولى الأمر وإقرار كتابي منه، وذلك قبل موعد الامتحان بشهر على الأقل على ألا يستفيد من هذا القرار الطلاب المقيمون بجمهورية مصر العربية.

- الطلاب غير العرب إذا الحقوا بمدارس لغات يكون لهم الحق في الإعفاء من اللغة العربية والتربية الدينية والمواد القومية ( التربية الوطنية - التاريخ - الجغرافيا ( وفي هذه الحالة يمنح الطالب مصدقة بالمواد التي درسها، ويرفق الطالب باستمارته قرار إلحاقه المنصوص به على الإعفاء من كل هذه المواد أو بعضها على أن تخصص المدرسة لهم كشوفًا مستقلة ( ۱٥۰ د امتحانات ( ويكتب على الكشوف بخط واضح طلبة وافدين من غير الدول العربية ويعفون من أداء الامتحان في اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية أو من بعض هذه المواد والمدرسة مسئولة عن إخطار الطالب بذلك ويمنحون المصدقة.

امتحانات الثانوية وزارة التربية والتعليم اللغة الأجنبية الثانية الطلاب الوافدون الطلاب المصريون العائدون من الخارج

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