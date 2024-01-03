رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية ورسوم الامتحانات

مع قرب موعد فتح باب التسجيل في استمارة الثانوية العامة يكثر التساؤل عن رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 عبر جوجل، حيث حددت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، عن رسوم استمارة الثانوية العامة 2024 وكافة الأوراق المطلوبة للتسجيل، بالتزامن مع قرب موعد فتح باب التسجيل الإلكتروني باستمارة الثانوية العامة 2024.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير خطوات التسجيل في استمارة الثانوية العامة 2024 والرابط للتقديم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، أنه سوف يتم فتح الموقع الإلكتروني للقيام بتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، بعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة، ومن الجدير أن سيتم إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة خلال شهر إبريل المقبل.

لينك تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

وأضافت وزارة التربية والتعليم بمصر والتعليم الفني، أنه يتاح للطلاب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 بعد فتح الموقع الإلكتروني، عبر الضغط على الرابط التالي: من هنا.



رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم رسوم استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة لعام 2024، للطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 لأول مرة، والطلاب الراسبين لأكثر من مرة بالامتحانات، وقد جاءت رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024، وتكون كالتالي:

رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024 للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة لأول مرتين، تكون 210 جنيهات، مقسمين إلى 200 جنيه رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات، بالإضافة إلى مبلغ 10 جنيهات.

رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024 لكافة الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2024 للمرة الثالثة أو الرابعة، تكون الرسوم حوالي 410 جنية.

ويتم دفع رسوم امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 في مكاتب البريد ومن خلال منافذ فوري.

أوراق تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024