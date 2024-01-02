الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المعتمد رسميًا.. جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول

امتحانات الصف السادس
امتحانات الصف السادس

يستعد طلاب الصف السادس الابتدائي 2024 لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأيام المقبلة، بعد اعتماد جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 وصفوف النقل الابتدائي والإعدادي من قبل المحافظين ومديري المديريات التعليمية في جميع المحافظات.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الجيزة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول للمدارس العربي واللغات، بعد اعتماده من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على النحو التالي:-

  • يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.
  • يوم الأحد 14 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.
  • يوم الإثنين 15 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.
  • يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات، وICT.
جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الجيزة

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 سوهاج

وفي محافظة سوهاج، حددت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول على النحو التالي:

  • يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير:- امتحان مادتي المهارات المهنية وlct
  • يوم الخميس الموافق 11 يناير:- امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.
  • يوم الأحد الموافق: 14 يناير:- امتحان مادتي الرياضيات والدراسات الاجتماعية.
  • يوم الثلاثاء الموافق: 2023/1/16:- امتحان مادتي العلوم واللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 القاهرة والجيزة

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2024

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 بالقاهرة والجيزة والإسماعيلية

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول بمحافظة الجيزة

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 السويس

فيما حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول على النحو التالي:

  • الخميس 11 يناير: الفترة الأولي مادة اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف، الفترة الثانية مادة التربية الدينية ومدة اللجنة ساعة ونصف.
  • السبت 13 يناير: الفترة الأولى امتحان العلوم مدة اللجنة ساعة ونصف، والفترة الثانية امتحان مادة المهارات المهنية ومدة اللجنة ساعة ونصف.
  • الأحد 14 يناير: الفترة الأولى مادة الدراسات الاجتماعية مدة اللجنة ساعة ونصف، وفترة ثانية مادة ict لمدة ساعة ونصف.
  • الاثنين 15 يناير: امتحان مادة اللغة الأجنبية مدة اللجنة ساعة ونصف.
  • الثلاثاء 16 يناير: امتحان مادة الرياضيات ومدة اللجنة ساعة ونصف.

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