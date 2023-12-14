موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024 وبداية الترم الثاني

يحرص الطلاب وأولياء الأمور خلال الأيام الماضية على معرفة موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2024 والجدول عبر جوجل، حيث يتحرى الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم خلال الوقت الحالي، عن ميعاد جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الترم الأول 2024 لكي يكونوا على علم به من أجل مراجعة المواد الدراسية وذلك بكل جدٍ واجتهاد، ولكي يحصلوا على درجات مرتفعة تمكنهم من قضاء الإجازة وهم سعداء.

موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2024 والجدول

ولذلك يقدم "الدستور"، موعد وجدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الترم الاول 2024 خلال السطور التالية.

ومن المقرر أن سوف يتم إعلان جداول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الترم الأول 2024 ببداية شهر يناير القادم، وذلك طبق كل إدارة تعليمية على مستوى المحافظات.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024

وفي وقت لاحق، قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتحديد تفعيل رابط تسجيل استمارة التقدم لكافة امتحانات الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي 2023-2024، حيث يتاح للطلاب الدخول على الرابط من هنا.

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024

وأعلنت الجهات المسؤولة بوزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني المصرية وذلك بشكل رسمي حول الجدول المقترح لجميع امتحانات الشهادة الإعدادية في الفصل الدراسي الأول بالفصل الدراسي الحالي 2023/2024 وعلى أن ستكون اختبارات فصول النقل في بدايتها في يناير المقبل 2024 موعد بداية الامتحانات من الثلاثاء يوم 9 من يناير إلى يوم الاثنين 25 يناير 2024، طبقا للبيان الصحفي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ميعاد امتحانات الصف الثالث الإعدادي، وسيمتد الفصل الدراسي الأول 2024 من يوم 15 يناير 2024 إلى يوم 6 فبراير 2024.

وسيتم تحديد مواعيد الامتحانات للطلبة طبق الظروف الخاصة في كل اتجاه تعليمي، بحيث ستكون إجمالي مدة أيام امتحانات السنة الثالثة الجامعية بالفصل الدراسي الأول إجمالي وتكون مدتها خمسة أيام، حيث ستقوم بتنظيم الجدول والمواد طبقا للظروف المحلية الخاصة بالوزارة.