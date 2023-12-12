تتصاعد حدة البحث عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024 من قبل طلاب الصف الثالث الاعدادي وأولياء أمورهم وذلك مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023_2024 وفقا للمخطط الزمني المعتمدة رسميا وتم الإعلان عنه.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024 بمحافظة كفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة كفر الشيخ جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024 واخطرت كافة الإدارات التعليمية بتوزيع الجدول الزمني المنظم لسير الامتحانات على كافة طلاب الشهادة الاعدادية بالمحافظة وهو كما يلي:-

امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024

امتحان مادة الجبر والعلوم يوم الأحد الموافق 19 يناير 2024

امتحان مادة الهندسة والحاسب الآلي يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024.

امتحان مادة اللغة الإنجليزية والتربية الفنية يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024

موعد امتحانات الترم الأول لطلاب الشهادة الإعدادية 2024

تنعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الاعدادية بكافة محافظات الجمهورية وفقا للجدول الزمني المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 وتستمر لمدة أسبوع واحد فقط وفقا للفترة الزمنية بين المواد الدراسية.

و تعكف حاليا كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات على وضع الجدول الزمني للامتحانات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية واستعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب كافة المراحل التعليمية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2024

امتحان مادة الفقه واللغة العربية الورقة الأولى ( النحو والصرف) يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024.

امتحان مادة أصول الدين الورقة الأولى ( التفسير والحديث) يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024.

امتحان مادة واللغة العربية الورقة الثانية ( المطالعة والنصوص وفنون الكتابة) يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024.

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية أصول الدين الورقة الثانية (التوحيد والسيرة) يوم الأربعاء الموافق 19 يناير 2024.

امتحان مادة التربية الفنية والحاسب الآلي وحفظ قرآن كريم وتجويده يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024.

امتحان مادة الثقافة الإسلامية والجبر يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024.

امتحان مادة اللغة الأجنبية والمستوى الرفيع يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024.

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موعد امتحانات الترم الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية 2024