السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024.. وموعد إجراء الامتحانات

طلاب
طلاب

يتسأل أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي عن رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024، وذلك عقب توجيه المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة الطلاب بسرعة تسجيل البيانات حيث تقدم كل مدرسة المساعدة للطلاب في إدخال البيانات عبر المنصة اللإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيا يمكن من خلاله تسجيل بيانات طلاب الصف الثالث الإعدادي في الاستمارة المؤهلة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024 وذلك من خلال هذا الرابط  من هنا  والتي أعلنت عن تفعيله لاستقبال بيانات الطلاب طوال اليوم خلال الـ 24 ساعة.

وأكدت الوزارة على ضرورة إدخال بيانات الطلاب عبر رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 وذلك من خلال إنشاء حساب إلكتروني موحد عبر منصة أوفيس 365 لكل طالب حتى يتمكن من الدخول عبر موقع الوزارة الرسمي وذلك عقب سداد مصروفات الدراسة ورسوم استمارة الامتحانات للعام الدراسي الحالي.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024

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مستندات تسجيل استمارة الامتحانات لطلاب 3 إعدادي 2024 

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المستندات التي يجب تقديمها لتسجيل بيانات طلاب 3 إعداددي المؤهلة لدخول الامتحانات خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024 والتي تتلخص فيما يلي:-

  • عدد 6 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء مدون عليها اسم الطالب.
  • أصل شهادة ميلاد حديثة وصورتين منها.
  • إيصال سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي وصورة منها.
  • إيصال سداد رسوم استمارة الامتحانات بمبلغ 158 جنيه من مكتب البريد المصري.
  • طابع مهن تعليمية بقيمة 10 جنيهات.
  • شهادة ميلاد الطالب وصورة طبق الأصل منها.
  • صورة بطاقة ولي الأمر.
  • حافظة بلاستيكية لحفظ الأوراق وتسليمها لشؤون الطلاب في المدرؤسة المقيد بها.
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رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024 وموعد الامتحانات

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خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي الأزهرى 2023

موعد امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية 2024

تجرى امتحانات طلاب الصف الثالث الإعدادي للترم الأول للعام الحالي 2023-2024 يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024 في كافة محافظات الجمهورية حيث تضع كل مديرية من مديريات التربية والتعليم بالمحافظات جدول نتظيم سير الامتحانات خلال الأيام المقبلة حيث يتم توزيعه على كافة المدارس.

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رسوم استمارة الشهادة الإعدادية 2023

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