بدأ تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، والتي تعد خطوة أساسية لدخول الطلاب امتحانات الترم الأول التي تبدأ في يناير المقبل وفق الخارطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024 وموعد الامتحانات.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024

يمكن لطلاب 3 إعدادي تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالضغط على الرابط التالي https://moe-register.emis.gov.eg/، انقر فوق "تسجيل استمارة الصف الثالث الإعادادي ".، ادخل البريد الإلكتروني الموحد، وكلمة السر، وإذا لم يكن لدى الطالب البريد الإلكتروني الموحد عليه الدخول عبر الرابط التالي https://office365.emis.gov.eg، واملأ البيانات الظاهرة أمامك، ثم عد للموقع الرئيسي وقم بـ تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024، واكتب البيانات التالية «الاسم الكامل- تاريخ الميلاد- مكان الميلاد- الجنسية- الديانة- عنوان السكن- رقم الهاتف- رقم بريد إلكتروني».

وقم بتحميل المستندات التالية أثناء تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024 «شهادة الميلاد- 3 صور شخصية»، وبمجرد تحميل المستندات، ستحتاج إلى دفع رسوم التسجيل البالغة 158 جنيهًا مصريًا، ويمكنك دفع الرسوم الكترونيًا أو في أحد البنوك المشاركة، بعد دفع الرسوم، ستتم مراجعة طلبك. إذا تم قبول طلبك، فستتلقى رسالة بريد إلكتروني تؤكد ذلك. يمكنك بعد ذلك طباعة نسخة من استمارة الشهادة الإعدادية الخاصة بك.

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعيلم الفني موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024 الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي من يوم الأحد 14 يناير 2024 حتى يوم السبت 27 يناير 2024، وسيتم الإعلان عن جداول امتحانات الشهادة الإعدادية من قبل المديريات والإدارات التعليمية في كل محافظة، ويرجى ملاحظة أن موعد امتحانات الشهادة الإعدادية قد يختلف قليلًا في بعض المحافظات.