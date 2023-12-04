خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي 2024 لدخول الامتحانات

بدأ طلاب الشهادة الإعدادية في تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي 2024، والتي بدأت يوم 2 ديسمبر الجاري، والتي تعد شرط أساسي لدخول طلاب الشهادة الإعدادية الامتحانات، وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي 2024.

تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي 2024

بدأ تسجيل الاستمارة الإلكترونية ثالثة إعدادي 2024 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم استعدادًا لامتحانات الشهادة الإعدادية في يناير المقبل وفق الخارطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، ويستطيع الطلاب تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي 2024 باتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الرابط التالي: من هنا.

قم بكتابة البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بالطالب، وإذا لم يكن لدى الطالب بريد الكتروني موحد ادخل على الرابط التالي هنا.

وإملأ البيانات الموجودة أمامك وبها الرقم القومي للطالب وكود المدرسة واكتب كلمة السر، وبعد استكمال البيانات، قم بالعودة إلى الرابط السابق لتقوم بـ تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي 2024

استكمال البيانات المطلوبة ومنها العنوان ورقم الهاتف وتحميل الصورة الشخصية للطالب، ثم قم بالضغط على حفظ البيانات، وبعدها ثم بطباعة الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية بالألوان وتقديمها بالمدرسة مع الأوراق المطلوبة الأخرى.

كم سعر استماره الصف الثالث الاعدادي؟

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سعر استماره الصف الثالث الاعدادي وهي 158 جنيهًا، بالإضافة إلى عشرة جنيهات دعم مشروعات يتم دفعها في المدرسة التابع لها الطالب.

كما حددت الأوراق المطلوبة لـ تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي 2024، وهي التقدم باستمارة إلكترونية و3 صور شخصية خلفية بيضاء وارفاق أصل شهادة الميلاد كمبيوتر وصورة طبق الأصل من الاستمارة الإلكترونية مطابقة للصور الشخصية المقدمة، تقديم كشف 12 د من موقع الوزارة أصل وصورة معتمدا من المدرسة، قسيمة سداد رسوم الامتحان بواقع 158 جنيه حسب القرار 163 لسنة 2023 م على شبكة فورى أو البريد المصرى، طابع دمغة فئة 2 جنيها فى حالة بيان ناجح وطابع فئة 3 جنيهات في حالة بيان راسب.