استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024 والأوراق المطلوبة لدخول الامتحان

يبدأ طلاب الشهادة الإعدادية في كتابة استمارة استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024 بعد إعلان مديريات التربية والتعليم قواعد كتابة استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 والأوراق المطلوبة، مع انطلاق امتحانات الترم الأول 14 يناير المقبل، وتعرض الدستور في التقرير التالي استمارة 3 إعدادي 2024 والأوراق المطلوبة لدخول الامتحان.

استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024

وفر موقع وزارة التربية والتعليم رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024، قبل بدء امتحانات الشهادة الإعدادية والمقرر لها يناير المقبل، و لكتابة استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024، اتبع الخطوات التالية:

أولا: الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط https://moe-register.emis.gov.eg/

ثانيا: اختيار أيقونة التسجيل في استمارة 3 إعدادي 2024.

ثالثا: تحديد نوع المدرسة المقيد بها الطالب حكومية، خاصة، تجريبية.

رابعاً: إدخال بيانات الطالب بدقة في الخانات المخصصة لذلك، وقم بتسجيل الكود الخاص بالطالب والذي يحصل عليه من خلال إدارة المدرسة المقيد بها.

خامساً: تحميل كافة الأوراق اللازمة للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني.

سادساً: تحميل إيصال سداد رسوم استمارة الشهادة الاعدادية والمصروفات الدراسية.

سابعاً: الضغط على كلمة حفظ الطلب، مع التأكد من كتابة بيانات الطالب وهي «الرقم القومي- النوع- الديانة- رقم الهاتف- حالة القيد» بدقة

الأوراق المطلوبة لدخول امتحانات 3 إعدادي

يرفق مع الاستمارة الإلكترونية بعض الأوراق الخاصة بطالب الصف الثالث الإعدادي وهي 3 صور شخصية مدون عليها اسم الطالب رباعي واضح، ودبس الصور مجاورة لبعضها على الاستمارة الالكترونية، وتكون الصور الشخصية بخلفية بيضاء مطابقة للصورة المرسلة إلى المدرسة مقاس «6*4» وفي حالة عدم المطابقة على المدرسة طباعة الاستمارة إلكترونية جديدة مطابقة للصورة الشخصية.

أصل شهادة ميلاد وصورة منها معتمدة و مختومة.

بيان عن الامتحانات السابقة وإقرار ولي الأمر ودبس جميعها بالجانب وغير مسموح بتغير الترتيب أو التدبيس في موقع آخر، مع كتابة رقم تليفون ولى امر الطالب.