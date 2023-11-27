مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 في المدارس والجامعات

حددت وزارتي التعليم والتعليم العالي مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 ضمن الخارطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، ورغم وضع إدارات التربية والتعليم جداول الامتحانات للطلاب في المدارس، والكليات بالجامعات المختلفة، بصورة منفصلة إلا أن جميعها ملتزمة بـ مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 التي حددتها الوزارات، وتعرضها الدستور في التقرير التالي.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 في المدارس

وفق الخارطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بداية العام الدراسي الجاري 2023 -2024، تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الاول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم الأحد 14 يناير 2024، تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الاول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحانات الترم الاول الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات)، يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

يتم وضع جداول امتحانات الترم الأول من قبل المديريات التعليمية بالمحافظات وفق ظروفها الخاصة، تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

على أن تبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت 27 يناير 2024، وتنتهي إجازة نصف العام يوم الخميس 8 فبراير 2024.

موعد امتحانات الكليات الترم الأول 2024

حدد المجلس الأعلى للجامعات بداية العام الدراسي الجاري، موعد امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 للكليات، والتي تبدأ وفقًا للخارطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2023 -2024 تبدأ للكليات والمعاهد يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، تنتهي امتحانات الترم الأول 2023- 2024 في الجامعات يوم الخميس 25 يناير 2024.

وتضع كل كلية جداول الامتحاناتوفق ظروفها الخاصة حيث يختلف جدول الامتحانات من حكلية لأخري ومن جامعة لجامعة على أن تبدأ أجازة منتصف العام لجميع الكليات في الجامعات في نفس التوقيت، كما تختلف مواعيد امتحانات الكليات والمعاهد الخاصة عن الكليات والمعاهد الحكومية.