الآن رابط استمارة الشهادة الاعدادية 2024.. وموعد امتحانات الترم الأول

يبحث مئات الألاف من أولياء الأمور على رابط استمارة الشهادة الاعدادية 2024 الذي تفعله وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتسجيل بيانات طلاب الصف الثالث الإعدادي بالمدارس الحكومية والخاصة والتجريبية في الاستمارة المؤهلة لدخول امتحانات الفصل الداراسي الأول للعام الحالي 2023-2024.

رابط استمارة الشهادة الاعدادية 2024

أخطرت مدريات التربية والتعليم الفني بالمحافظات كافة أولياء الأمور بضرورة سداد رسوم استمارة الامتحانات حتى يستطيع طلاب الصف الثالث الإعدادي من تسجيل بياناتهم من خلال رابط استمارة الشهادة الاعدادية 2024 عبر هذا الرابط (من هنا) حيث يجب على الطلاب إنشاء بريد إلكتروني موحد عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك من خلال الحساب المدرسي الموحد للمعلم والطالب أوفيس 365.

كما أكد الإخطار على ضرورة الانتهاء من كافة الأوراق المطلوبة لتسجيل الاستمارة قبل انطلاق امتحانات الترم الأول بوقت كافي حتى يتثنى مراجعة بيانات الاستمارة والتأكد من كافة بيانات المسجلة فيها والأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءاتها وإبلاغ الطالب وولي امره في حالة وجوج نقص في البيانات.

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024

يستطيع طلاب الصف الثالث الإعدادي تسجيل بياناتهم في الاستمارة المؤهلة لدخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني عقب إنشاء بريد إلكتروني موحد عبر منصة أوفيس 365 التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) وإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع استمارة الصف الثالث الإعدادي من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة تسجيل بيانات الطلاب من القائمة الرئيسية.

إدخال بيانات الطالب كاملة في الخانات المخصصة لذلك.

تحديد نوع التعليم المقيد به الطالب (عام، تجريبي، خاص).

تسجيل الكود الخاص بالطالب والذي يحصل عليه من خلال إدارة شؤون الطلاب بالمدرسة.

تحميل كافة الأوراق المطلوبة.

الضغط على كلمة حفظ.

موعد امتحانات الشهادة الإعداداية الترم الأول 2024

تجرى امتحانات الفصل الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية للترم الأول وفقا للخريطة الزمنية الذي تم إعدادها من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدرساي الحالي 2023-2024 يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 في كافة المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية.

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