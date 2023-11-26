الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك وأبوسليم الليلة

استعدادات أمنية
استعدادات أمنية

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك وأبوسليم الليبى فى السادسة مساء اليوم الأحد فى مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفيدرالية الإفريقية باستاد برج العرب.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقًا أمنية لتأمين دخول الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم الذى يدير المباراة.

ويقع الزمالك فى بطولة الكونفيدرالية مع مجموعة تضم كلًا من «ساجرادا الأنجولى، سوار الغينى، أبوسليم الليبى».

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تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة أبوسليم الليبي ببطولة الكونفيدرالية والقنوات الناقلة

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استعدادات أمنية لتأمين مباراة الأهلى وميدياما الغانى فى دورى أبطال إفريقيا

ويتعيّن على الزمالك تحقيق الفوز أمام نظيره الليبى، ليتجنب السيناريو المعقد الذى يطارده فى كل موسم، وحسابات التأهل إلى الدور ربع النهائى من البطولة.

وفى 29 نوفمبر يحل الزمالك ضيفًا على مودرن فيوتشر، الذى يقدم مستويات إيجابية وقوية هذا الموسم، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدورى المصري، والخسارة أمامه ستكون الثالثة على التوالى فى المسابقة، وستضع الفريق فى ورطة كبيرة.

وكان الزمالك فاز على بيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر نسخة 2022-2023، وتفوق الفريق الأبيض بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعدما انتهى اللقاء فى وقتيه الأصلى والإضافى بنتيجة 3-3.

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