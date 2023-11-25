استعدادات أمنية لتأمين مباراة الأهلى وميدياما الغانى فى دورى أبطال إفريقيا

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي وميدياما الغاني، في مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال إفريقيا، في التاسعة مساء اليوم السبت على استاد السلام.

وشكَّلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقًا أمنية لتأمين دخول الجماهير واللاعبين وتوفير أجواء آمنة للجميع.

وتؤمن الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية طاقم التحكيم الذي يدير المباراة بقيادة المالي بوبو تراوري حكمًا لمباراة الأهلي وميدياما الغاني، يعاونه مواطنه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍ، فيما يكون سوري إبراهيما كيتا هو الحكم الرابع للمباراة.