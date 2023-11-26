الزمالك يسعى لفك عقدة المباريات الافتتاحية فى دور المجموعات على حساب أبوسليم الليبى

يبدأ فريق الكرة بالزمالك مشواره في دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية بمواجهة أبوسليم الليبي في السادسة مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى للمجموعة الثانية التي تضم أيضًا ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي وكويا سوار الغيني.

الزمالك يواجه بعض الأزمات أمام أبوسليم وفي مقدمتها غياب 7 لاعبين وهم: مصطفى شلبي وعبدالله جمعة ومحمود علاء وحسام عبدالمجيد بسبب الإصابة والثلاثي محمد صبحي ومصطفى الزناري وأحمد أبوالفتوح الذين تم إيقافهم لمدة شهر، إضافة إلى أن الزمالك لم يحقق الفوز في المباراة الافتتاحية بدور المجموعات في البطولات الإفريقية منذ عام 2017، حيث خسر أمام جورماهيا الكيني في بطولة الكونفيدرالية عام 2019 وفي دوري الأبطال خسر أمام مازيمبي الكونغولي عام 2020 وتعادل مع مولودية الجزائر وبيترو أتليتكو الأنجولى عامى 2021 و2022 وخسر أمام شباب بلوزداد الجزائري الموسم الماضي.

في المقابل هناك أمور إيجابية أهمها الروح العالية التي ظهرت في المباراة الأولى لمعتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني أمام بيراميدز، ونجاح الزمالك في تحويل تأخره 3 مرات إلى التعادل 3-3 والفوز بركلات الترجيح والتأهل لنهائي بطولة كأس مصر المؤجلة من الموسم الماضي.

الزمالك يعود لطريقة 4-2-3-1

الغيابات ستجبر معتمد جمال على العودة لطريقة 4-2-3-1 بوجود محمد عواد في حراسة المرمى وعمر جابر وحمزة المثلوثي ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالشافي في الدفاع ونبيل عماد دونجا ومحمد أشرف روقا أو عمرو السيسي محوري ارتكاز في الوسط والثلاثي أحمد سيد زيزو وشيكابالا ويوسف أوباما خلف رأس الحربة سيف الجزيري أو سامسون أكينيولا.

معتمد جمال حرص خلال فترة توقف الدوري الأخيرة على علاج الأخطاء الدفاعية التي عانى منها الفريق، إضافة للتركيز على التمرير السريع وتبادل المراكز بين لاعبي الخط الهجومي لإرباك دفاع الفريق الليبي.

قائمة الزمالك لمباراة أبوسليم

معتمد جمال المدير الفني للزمالك اختار 22 لاعبًا في قائمة المباراة وهم: محمد عواد وعبدالرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين وعمر جابر وحمزة المثلوثي ومحمد عبدالغني ومحمد طارق ومحمد عبدالشافي وحاتم سكر وأحمد زكي ونبيل عماد "دونجا" ومحمد أشرف "روقا" وعمرو السيسي ومحمد حسام "بيسو" وسيد عبدالله "نيمار" وأحمد سيد زيزو وشيكابالا وإبراهيما نداي ويوسف أوباما وسيف الجزيري وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

يدير المباراة طاقم تحكيم تونسي بقيادة محرز المالكي ويساعده وائل الحناشي وأيمن إسماعيل ومعهم صادق السالمي حكمًا رابعًا.