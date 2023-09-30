اليوم.. الزمالك يرفع شعار الفوز وحده لا يكفى أمام بطل جيبوتى فى بطولة الكونفيدرالية

تحت شعار الفوز وحده لايكفي يخوض الزمالك مباراة أرتا سولار بطل جيبوتي في السابعة مساء اليوم السبت، باستاد القاهرة في إياب دور ال32 لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

الزمالك اعتاد تخطي دور الـ32 في البطولات الأفريقية بسهولة لكن الهزيمة بهدفين نظيفين في مواجهة الذهاب جعلت مباراة اليوم مصيرية وتعتبر نقطة انطلاق ليس للتأهل لدور المجموعات فقط ولكن للمنافسة بقوة على البطولة التي يعتبر الزمالك أبرز المرشحين للفوز بها.

الفوز بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر لن يكون صعبا في ظل الفارق الكبير في التاريخ والخبرة والإمكانات الفنية بين الفريقين ويمكن القول أنه لاخوف على الزمالك من أرتا سولار لكن الخوف من التغييرات التي يقوم بها المدير الفني الكولومبي خوان أوسوريو الذي دفع بثلاث تشكيلات مختلفة أمام أرتا سولار وبيراميدز والمقاولون لذلك لم يحقق الفريق أى فوز في المباريات الثلاث.

ألغاز أوسوريو خطر على الزمالك

في مباراة بيراميدز أجري خوان أوسوريو 8 تغييرات على التشكيل الذي خاض مباراة الذهاب أمام أرتا سولار وعندما واجه المقاولون أجرى 8 تغييرات أيضا على التشكيل الذي بدأ مباراة بيراميدز وبالتالي هناك عدم استقرار على تشكيل ثابت وهو مايحتاجه الفريق في مباراة اليوم مع حشد اللاعبين أصحاب الخبرة والقدرات الخاصة والتشكيل المثالي للزمالك يتكون من محمد عواد في حراسة المرمى وحمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الشافي في الدفاع وأحمد سيد زيزو وعمر جابر ونبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي في الوسط ويوسف أوباما وسيف الجزيري في الهجوم.

قائمة الزمالك لمباراة أرتا سولار

الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للزمالك اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم: محمد عواد ومحمد صبحي وعبد الرحمن نفاد وحمزة المثلوثي وعمر جابر ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري ومحمد طارق وأحمد أبوالفتوح ومحمد عبد الشافي وحاتم سكر ونبيل عماد "دونجا" ومحمد أشرف "روقا" ويوسف أوباما وسيد عبد الله "نيمار" وأحمد سيد زيزو وشيكابالا وإبراهيم نداي ومصطفى شلبي وناصر منسي وسيف الجزيري.

يدير المباراة طاقم تحكيم من غانا بقيادة دانيال لاريا ويساعده كواسي برووبي ورولاند نيي آديي ومعهم شارلز بولو حكما رابعا ويراقب المباراة الليبي عمر جمعة عبد الصادق في حين يراقب الحكام الزامبي ستانلي هاشيوا.