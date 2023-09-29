الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الظهور الأول لفتوح وعودة الجزيري.. قائمة الزمالك لمواجهة أرتا سولار

الكولومبي أوسوريو
الكولومبي أوسوريو

أعلن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفارس الأبيض لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي، بالكونفيدرالية الإفريقية.

 

موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار بالكونفيدرالية الإفريقية

ويستضيف الفارس الأبيض نظيره أرتا سولار الجيبوتي، مساء السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 بالكونفيدرالية الإفريقية.

وشهدت قائمة القلعة البيضاء لمواجهة الحاسم أمام بطل جيبوتي، الظهور الأول لأحمد فتوح الظهير الأيسر مع الفريق هذا الموسم، بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، فضلا عن عودة نبيل دونجا وحمزة المثلولي وسيف الدين الجزيري.

بينما خلت القائمة من الرباعي محمود حمدي "الونش" للإصابة، وعبدالله جمعة وعمرو السيسي وسامسون لأسباب فنية.

وتضم القائمة كل من

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الجزيري.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي الزمالك، قد تلقي هزيمة مفاجئة ومدوية لم يتوقعها أكثر المتشائمين في مواجهة الإياب أمام بطل جيبوتي، بهدفين دون رد.

  قائمة الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي بالكونفيدرالية الإفريقية 

طاقم حكام مباراة الزمالك وأرتا سولار بالكونفيدرالية الإفريقية 

ويقود مباراة الزمالك وأتار سولار الجيبوتي، في إياب منافسات دور الـ32 بالكونفيدرالية الإفريقية، طاقم تحكيم مكون من غانا بقيادة دانيال لاريا حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه كواسي برووبي حكم مساعد أول، ورولاند نيي آديي حكم مساعد ثان، ومعهم شارلز بولو حكمًا رابعًا، ويراقب المباراة الليبي عمر جمعة عبدالصادق، في حين يراقب الحكام الزامبي ستانلي هاشيوا.

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