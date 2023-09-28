الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي بالكونفيدرالية الأفريقية 2023 والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك

ما زال البحث عن موعد  مباراة الزمالك أمام أرتا سولار الجيبوتي، ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية نسخة (2023/2024) والقنوات الناقلة للقاء، هو المتصدر الأول والأخيرة، لكافة محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

موعد مباراة الزمالك ضد أرتا سولار بالكونفيدرالية 

«العبور إلى مرحلة المجموعات من أجل إسعاد الجماهير، أو استمرار النتائج السلبية»، هكذا سيكون هو شعار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عندما يستضيف نظيره أرتا سولار الجيبوتي، مساء السبت القادم الموافق 30 سبتمبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في لقاء الإياب بدور الـ32 بالكونفيدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي بالكونفيدرالية 

تنقل مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي، في مواجهة الإياب بين الفريقين بدور الـ32 بالكونفيدرالية، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق المباراة تقديم استدديو تحليلي، عبر أحدى قناتيها، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

ويدخل الفارس الأبيض مواجهة السبت، وليس أمامه غير هدف واحد فقط لا يقبل القسمة على أثنين أو أنصاف الفرص أو الحلول، يتمثل في تحقيق الفوز بأكثر من هدف، لبلوغ مرحلة المجموعات بالمسابقة القارية، لاسيما أن الفريق أصبح بالفعل قريبا للغاية من توديع الكونفيدرالية مبكرا، في مفاجأة مدوية لم يتوقعها أكثر المتشائمين إذ حدث ذلك، في ظل استمرار المشاكل الإدارية والفنية التي يعاني منها النادي في الوقت الحالي.

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فربما تكون المباراة بمثابة الظهور الأخير، للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، على رأس القيادة الفنية للزمالك، في حالة الخروج الإفريقي، خاصة مع نتائج الفريق السيئة جدا في مسابقة الدوري الممتاز مؤخرا، واستمرار نزيف النقاط المتواصل، وإهداء البطولة مبكرا إلى غريمه التقليدي الأهلي.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت يوم 16 من الشهر الجاري، بتنزانيا بين ممثل الكرة المصرية وبطل جيبوتي، انتهت لصالح الأخيرة بنتيجة 2/0.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأرتا سولار بالكونفيدرالية 

يقود مباراة الزمالك وأرتا سولار، تحكيميا طاقم مكون من الغاني دانيال لاريا نيي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه كواسي برووبي مساعد أول ورولاند نيي آديي مساعد ثاني، بالإضافة إلى شارلز بولو الحكم الرابع.

بينما يتولى مهمة مراقبة المباراة الليبي عمر جمعة عبدالصادق،  في حين يراقب الحكام الزامبي ستانلي هاشيوا، واختار الاتحاد الإفريقي الدكتور محمد سلطان ليكون المسئول الطبي في اللقاء.

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