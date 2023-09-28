4 عوامل تهدد الزمالك فى تخطى عقبة أرتا سولار بالكونفدرالية

سيكون الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على موعد مع مباراته المرتقبة أمام أرتا سولار الجيبوتي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى الزمالك لتعويض خسارته ذهابًا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين في تنزانيا.

ويأمل الفارس الأبيض في تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة على الأقل يوم السبت المقبل من أجل اجتياز بطل جيبوتي والتأهل للدور المقبل.

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عقبات تواجه الفريق الأبيض في المباراة المرتقبة

على الرغم أن الفريق الجيبوتي لا يمتلك التاريخ أو الإمكانيات الفنية التي يمتلكها الزمالك إلا أن هناك عقبات أمام الفارس الأبيض تهدد إمكانية فوزه وتخطيه عقبة أرتا سولار.



كثرة التغييرات في تشكيل الزمالك

العقبة الأولى التي تواجه الزمالك، هي كثرة التغييرات التي يفعلها خوان كارلوس أوسوريو في تشكيل الفريق الأبيض بشكل دائم.

وكثرة التغييرات تعد العقبة الأهم والتي تسببت في تراجع نتائج الفريق وعدم تحقيقه أي انتصار حتى الآن منذ انطلاق الموسم الجديد، حيث خسر بثنائية أمام أرتا سولار في الذهاب.

وتعادل مع بيراميدز بنتيجة 2-2 ثم المقاولون العرب بهدف لكل فريق في بطولة الدوري المصري الممتاز.



وجود نجوم في تشكيل الفريق الجيبوتي

ويمتلك أرتا سولار، نجمين لهما باع طويل في الملاعب الأوروبية وخبرات طويلة وهما سالومون كالو نجم تشيلسي ومنتخب كوت ديفوار السابق، وألان تراوري نجم موناكو الفرنسي ومنتخب بوركينا فاسو السابق، فضلًا عن المهاجم البوركيني المتألق يعقوبا سونجيني.

ومع تراجع أداء دفاع الزمالك، ستكون الفرصة مواتية أمام لاعبي أرتا سولار لتسجيل هدف في القاهرة يصعب الأمور كثيرًا على أصحاب الأرض.



غياب الروح عن لاعبي الزمالك

غاب الروح عن لاعبي الفريق الأبيض في المباريات الثلاث الأولى التي خاضها الفريق منذ انطلاق الموسم، باستثناء دقائق قليلة فقط استطاع أن يسجل فيها الفارس الأبيض هدفين في شباك بيراميدز بعد أن كان متأخرًا.

ويحتاج الزمالك إلى حماس وروح لاعبيه يوم السبت المقبل من اجل تخطي الفريق الجيبوتي وعدم الإقصاء مبكرًا من البطولة.



نتائج الصغار أمام الزمالك

لا يمتلك الزمالك ذكريات جيدة مع الفرق المغمورة في القارة الأفريقية، حيث سبق أن ودع البطولة ذاتها منذ أكثر من 5 سنوات ومن نفس الدور أمام فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي.

وسبق أن أقصى الجيش الرواندي فريق الزمالك منذ 19 عامًا من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.