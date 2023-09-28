الزمالك يستقر على إقالة أوسوريو.. والقرار فى يد "أرتا سولار"

استقرت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على إقالة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو من تدريب الفريق، وذلك حال الخروج الإفريقي أمام أرتا سولار الجيبوتي، السبت المقبل، في إياب دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويأتي قرار اللجنة بعد تراجع نتائج الفريق منذ بداية الموسم، والانتقادات التي تعرض لها المدرب، لكن الإدارة رفضت اتخاذ أي قرار في مستقبل أوسوريو لحين خوض مباراة أرتا سولار.

وتنتاب حالة من الغضب مسئولو الزمالك بسبب نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، والأخطاء المتكررة من جانب المدرب، والذي لم يستمع لنصائح الجهاز المعاون له، الذي حاول أكثر من مرة إقناعه بتغيير طريقة اللعب، لكنه متمسك بوجهة نظره.

تحركات رجال أعمال لحل أزمة مستحقات الأجانب

من ناحية أخرى، تحرك بعض رجال الأعمال الزملكاوية في الساعات الماضية لإنهاء ملف مستحقات اللاعبين الأجانب في أسرع وقت، وصرف جزء من مستحقاتهم المالية المتأخرة، للحفاظ على تركيزهم في المباريات المقبلة، وعدم تشتيت ذهنهم مع الفريق، خاصة أن الزمالك مقبل على مباريات هامة وصعبة، ويحتاج لتواجد كل اللاعبين في الوقت الحالي.

ولم يحصل أجانب الزمالك على مستحقاتهم منذ 8 شهور؛ بسبب الأزمة المالية التي مر بها النادي في الفترة الأخيرة، ورغم حصول اللاعبين المصريين على مستحقاتهم، لكن الأجانب لم يتقاضوا مستحقاتهم حتى الآن.

وحاول أوسوريو إراحة الأجانب في المباريات الماضية، وعدم الدفع بهم في أي مباراة لحين حل مشكلة مستحقاتهم المالية، لكن الجهاز المعاون رفض الأمر، وشدد على ضرورة الاعتماد عليهم، في ظل مشكلة إيقاف القيد، وعدم توافر بدائل بين صفوف الفريق.