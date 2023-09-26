موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام أرتا سولار الجيبوتي بالكونفدرالية الإفريقية 2023

لايزال البحث عن موعد مواجهة الزمالك المقبلة بالكونفيدرالية الإفريقية، هي الأول والأخير على كافة محركات جوجل مؤخرًا، بعد نزيف النقاط المتواصل الذي ضرب الفريق محليا مع بداية الموسم الحالي (2023/2024).

مباراة الزمالك وأرتا سولار

وما بين نزيف النقاط المحلي والخوف من توديع الكونفيدرالية الإفريقية مبكرا، وإمكانية تكرار سيناريو الموسم الماضي، الذي خرج فيه الفريق الأبيض خالي الوفائض دون تحقيق أي لقب أو بطولة تذكر محليا وقاريا، فضلا عن التراجع للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الموسم الماضي، خلف غريمه التقليدي الأهلي المتوج باللقب وخلفه بيراميدز الوصيف.

لذلك، تنتظر جماهير الزمالك موعد مباراة الفريق الأبيض أمام أرتا سولار بطل جيبوتي بشغف شديد، من أجل تصحيح المسار أولا، ومعرفة طريق الانتصارات مجددا، ومحو النتائج المتواضعة جدا للقلعة البيضاء، خلال منافسات الموسم الحالي من مسابقة الدوري الممتاز (2023/2024)، وبلوغ مرحلة المجموعات ثانيا.

موعد مباراة الزمالك أمام أرتا سولار الجيبوتي

ويستضيف الزمالك نظيره أرتا سولار، مساء السبت القادم، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 بالكونفيدرالية الإفريقية.

وتجدر الإشارة إلى أن مواجهة الإياب، والتي أقيمت يوم 16 أكتوبر الماضي، انتهت لصالح بطل جيبوتي بهدفين دون رد، في مفاجأة مدوية لم يتوقعها أكثر المتشائمين.

ويحتاج ممثل الكرة المصرية، للفوز بأكثر من هدفين، حتى يضمن العبور إلى مرحلة المجموعات.

الزمالك يواصل نزيف النقاط محليا

وكان الزمالك، واصل سلسلة نتائجه السيئة، خلال الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز، بنزيف نقاط مستمر، حيث كانت البداية الخميس الماضي والتعادل الإيجابي مع بيراميدز في الجولة الأولى، على ستاد الدفاع الجوي بنتيجة 2/2.

بينما أمس الاثنين على ستاد القاهرة الدولي، كان التعادل الثاني على التوالي أمام المقاولون العرب، بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الأسبوع الثاني، رافعا الفارس الأبيض رصيده إلى نقطتين من أصل 6 نقاط على مدار الجولتين الماضيتين.