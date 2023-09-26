الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام أرتا سولار الجيبوتي بالكونفدرالية الإفريقية 2023

الزمالك والمقاولون
الزمالك والمقاولون العرب

لايزال البحث عن موعد مواجهة الزمالك المقبلة بالكونفيدرالية الإفريقية، هي الأول والأخير على كافة محركات جوجل مؤخرًا، بعد نزيف النقاط المتواصل الذي ضرب الفريق محليا مع بداية الموسم الحالي (2023/2024).

مباراة الزمالك وأرتا سولار

وما بين نزيف النقاط المحلي والخوف من توديع الكونفيدرالية الإفريقية مبكرا، وإمكانية تكرار سيناريو الموسم الماضي، الذي خرج فيه الفريق الأبيض خالي الوفائض دون تحقيق أي لقب أو بطولة تذكر محليا وقاريا، فضلا عن التراجع للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الموسم الماضي، خلف غريمه التقليدي الأهلي المتوج باللقب وخلفه بيراميدز الوصيف.

لذلك، تنتظر جماهير الزمالك موعد مباراة الفريق الأبيض أمام أرتا سولار بطل جيبوتي بشغف شديد، من أجل تصحيح المسار أولا، ومعرفة طريق الانتصارات مجددا، ومحو النتائج المتواضعة جدا للقلعة البيضاء، خلال منافسات الموسم الحالي من مسابقة الدوري الممتاز (2023/2024)، وبلوغ مرحلة المجموعات ثانيا.

لجنة الحكام تقرر إيقاف أمين عمر وإبعاده عن إدارة مباريات الزمالك

عبدالله جورج ينسحب من سباق انتخابات الزمالك

بعد التعادل في أول أسبوعين.. هل يكرر الزمالك سيناريو موسم 1999 – 2000؟

لجنة الحكام لـ"الدستور": إعادة مباراة الزمالك والمقاولون فى هذه الحالة

موعد مباراة الزمالك أمام أرتا سولار الجيبوتي 

ويستضيف الزمالك نظيره أرتا سولار، مساء السبت القادم، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 بالكونفيدرالية الإفريقية.

وتجدر الإشارة إلى أن مواجهة الإياب، والتي أقيمت يوم 16 أكتوبر الماضي، انتهت لصالح بطل جيبوتي بهدفين دون رد، في مفاجأة مدوية لم يتوقعها أكثر المتشائمين.

ويحتاج ممثل الكرة المصرية، للفوز بأكثر من هدفين، حتى يضمن العبور إلى مرحلة المجموعات.

الزمالك يواصل نزيف النقاط محليا

وكان الزمالك، واصل سلسلة نتائجه السيئة، خلال الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز، بنزيف نقاط مستمر، حيث كانت البداية الخميس الماضي والتعادل الإيجابي مع بيراميدز في الجولة الأولى، على ستاد الدفاع الجوي بنتيجة 2/2.

بينما أمس الاثنين على ستاد القاهرة الدولي، كان التعادل الثاني على التوالي أمام المقاولون العرب، بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الأسبوع الثاني، رافعا الفارس الأبيض رصيده إلى نقطتين من أصل 6 نقاط على مدار الجولتين الماضيتين.

الزمالك الكونفيدرالية الأفريقية أرتا سولار الجيبوتي موعد مباراة الزمالك المقبلة موعد مباراة الزمالك ضد أرتا سولار الجيبوتي موعد مباراة الزمالك المقبلة بالكونفيدرالية موعد مباراة الزمالك ضد أرتا سولار

مواد متعلقة

لجنة الحكام تقرر إيقاف أمين عمر وإبعاده عن إدارة مباريات الزمالك

عبدالله جورج ينسحب من سباق انتخابات الزمالك

لجنة الحكام لـ"الدستور": إعادة مباراة الزمالك والمقاولون فى هذه الحالة

الأكثر قراءة

«الدستور» تكشف كيف دافع أمين عمر عن نفسه فى أزمة مباراة الزمالك؟

لجنة الحكام تقرر إيقاف أمين عمر وإبعاده عن إدارة مباريات الزمالك

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

لجنة الحكام لـ"الدستور": إعادة مباراة الزمالك والمقاولون فى هذه الحالة

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته

صرخات الجنود والجثث والأسر.. صحفى إسرائيلى يروى ذكرياته عن حرب أكتوبر