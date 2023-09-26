لجنة الحكام تقرر إيقاف أمين عمر وإبعاده عن إدارة مباريات الزمالك

استقرت لجنة الحكام، برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، على إيقاف الحكم الدولي أمين عمر، حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب، التى أقيمت أمس ضمن مباريات الأسبوع الثاني للدوري الممتاز، بعد الأخطاء التحكيمية التى ارتكبها خلال المباراة، منها عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة لصالح الزمالك، بعدما لمست الكرة يد لاعب المقاولون فى منطقة جزاء فريقه.

وكان نادي الزمالك قد أصدر بيانا، أمس، طالب فيه اتحاد الكرة بإعادة مباراة المقاولون لوجود خطأ في تطبيق القانون يستوجب إعادة المباراة.

وشدد الزمالك في بيانه على ضرورة إحالة حكم المباراة للتحقيق لعدم احتسابه ضربة جزاء صحيحة لصالح الزمالك، كما طالب مسئولو الزمالك بمنع أمين عمر من إدارة أي مباريات للزمالك في الفترة المقبلة.

وانتهت مباراة الزمالك والمقاولون بهدف لكل فريق، تقدم للزمالك يوسف أوباما وتعادل أحمد علاء للمقاولون فى الدقائق الأخيرة من المباراة.

متى تعاد المباراة؟

وأكد مصدر داخل لجنة الحكام أن الحالة الوحيدة التى يتم فيها إعادة أي مباراة هو اعتراف الحكم في تقريره بأنه ارتكب خطأ في تطبيق القانون، ولا يوجد حكم فى العالم سيدين نفسه، حتى لو ارتكب خطأ جسيمًا أثناء إدارته أي مباراة.

وأدار مباراة الزمالك طاقم تحكيم مكون من أمين حكما للساحة، وأحمد حسام طه وسيد نافع مساعدين، ومصطفى الشهدى حكما رابعا، ومحمد عادل حكما للفار، وسامي هلهل مساعدا للفار.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسة مباراة بلدية المحلة وسموحة، التى تقام اليوم، لطاقم تحكيم مكون من محمد الغازي حكما للساحة، وإبراهيم السوداني مساعدا أول، وعمرو جمعة حكما مساعدا ثانيا، ومحمد عباس حكما للفار، ويساعده محمد الشناوي.

فيما أسندت لجنة الحكام مباراة فيوتشر والداخلية لطاقم تحكيم مكون من طارق مجدي حكما للساحة، وشريف عبدالله وخالد السيد مساعدين، ومحود بسيوني حكما للفار، ويساعده أحمد توفيق.