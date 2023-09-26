الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد التعادل في أول أسبوعين.. هل يكرر الزمالك سيناريو موسم 1999 – 2000؟

الزمالك
الزمالك

لم يتبق سوى تعادل ثالث يتحقق في الأسبوع الثالث من بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، ويكرر نادي الزمالك انطلاقته في موسم 1999 – 2000.  

كان الزمالك قد افتتح الموسم الجاري بتعادلين إيجابيين، التعادل الأول كان مع نادي بيراميدز بنتيجة هدفين لمثلهما، والتعادل الثاني كان مع نادي المقاولون العرب بنتيجة هدف لكل منهما.

 كان آخر تعادل قد تحقق ما بين الزمالك، وبيراميدز في الأسبوع العشرين من الموسم الماضي بنتيجة سلبية لكن قلبه في الأسبوع الثالث فاز الزمالك على بيراميدز بنتيجة هدف نظيف.

الزمالك لا يفوز على المقاولون

في حين هذه هي المباراة الثالثة على التوالي التي عجز فيها الزمالك عن تحقيق الانتصار على المقاولون في الدوري إذ التقيا في الموسم السابق مرتين، وانتهيا بنتيجة التعادل، المرة الأولى كانت في الأسبوع التاسع دون أهداف، والمرة الثانية كانت في الأسبوع الـ26 لكن بنتيجة إيجابية هدفين لمثلهما، وكان آخر انتصار حققه الزمالك على المقاولون في الأسبوع الـ24 من موسم 2021 – 2022 بنتيجة هدف دون رد. 

بهذا التعادل تمكن المقاولون من جمع أول نقطة له في الدوري حيث تلقى هزيمة مفاجئة على يد نادي بلدية المحلة الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء والشهرة بنتيجة هدفين دون رد في الأسبوع الأول.

الزمالك في موسم 1999 - 2000 

على الجانب الآخر، بدأ الزمالك موسم 1999 – 2000 بـ3 تعادلات مع نادي المقاولون سلبيا في الأسبوع الأول، ومع نادي جولدي، ومنتخب السويس إيجابيا بنفس النتيجة هدف دون رد في الأسبوعين الثالث، والرابع على الترتيب.

أول انتصار حققه الزمالك في هذا الموسم كان في الأسبوع الخامس على نادي الكروم بنتيجة عريضة 5 – 1.

أنهى الزمالك هذا الموسم في المركز الثالث برصيد 52 نقطة جمعها من 14 انتصارا، و10 تعادلات، و هزيمتين.

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التعادل في أول أسبوعين ليس من عادات الزمالك

دون هذين الموسمين الحالي، و1999 – 2000 ليس من المعتاد أن يفشل الزمالك في تحقيق الانتصار في أول أسبوعين، فإذ لم يستطع أن يحقق الانتصار في الأسبوعين كان على الأقل يحقق انتصارا في أسبوع من الأسبوعين، وحين كان يفتتح الموسم بنتيجة التعادل كان يعقبه انتصارا في الأسبوع الثاني، وهذا حدث في 4 مواسم سابقة في الألفية الجديدة، ففي موسم  2005 – 2006 تعادل مع نادي الإتحاد السكندري إيجابيا بنتيجة هدف لكل منهما بعده تغلب على نادي أسمنت السويس بنتيجة 3 – 1. 

وفي موسم 2010 – 2011 تعادل مع نادي حرس الحدود إيجابيا بنتيجة هدفين لمثلهما بعده فاز على نادي بتروجيت بنتيجة هدفين دون رد.

وفي موسم 2017 – 2018 تعادل مع نادي الإنتاج الحربي إيجابيا بنتيجة هدف لكل منهما بعده تغلب على نادي الداخلية بنتيجة 3 أهداف دون مقابل.

وفي موسم 2018 – 2019 تعادل مع بتروجيت دون أهداف بعده فاز على الإتحاد بنتيجة كبيرة 5 – 1.

ماذا ينتظر الزمالك في الأسبوع الثالث؟

يحل الزمالك ضيفا على نادي البنك الأهلي في الأسبوع الثالث، وهي مباراة في غاية الصعوبة، فإذا كان الزمالك يبحث عن تعويض تعادله في الأسبوعين الأولين، وتحقيق أول انتصار في سعيه للمنافسة على اللقب، فإن البنك ينشد هو الآخر تضميد جراحه بحصد نقطة على الأقل تدفعه إلى الأمام حيث تعرض لخسارتين في أول أسبوعين أمام نادي طلائع الجيش بنتيجة هدفين دون مقابل، وبيراميدز بنتيجة هدف نظيف على الترتيب.

وبعد نزيف النقاط الذي جاء مبكرا جدا بدأ جمهور الزمالك يشعر بالقلق الشديد، والخوف على مستقبل الفريق في الدوري، وبات يطارده شبح الابتعاد عن المنافسة، واحتلال المركز الثالث.

الزمالك الجولة الثانية من الدوري المقاولون بيراميدز الدورى المصرى

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