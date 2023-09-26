الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لجنة الحكام لـ"الدستور": إعادة مباراة الزمالك والمقاولون فى هذه الحالة

الزمالك والمقاولون
الزمالك والمقاولون العرب

رد مصدر داخل لجنة الحكام على البيان الذي أصدره نادي الزمالك بإمكانية إعادة مباراة المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، بسبب الخطأ الذي ارتكبه أمين عمر حكم المباراة بعدم احتساب ضربة جزاء لصالح الزمالك، بعد لمس الكرة يد لاعب المقاولون العرب على خط منطقة الجزاء.

لجنة الحكام تكشف حقيقة إعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه سيتم رفض طلب الزمالك بإعادة المباراة، وهناك حالة وحيدة لإعادة المباراة هو اعتراف الحكم في تقريره بارتكابه خطأ أثناء المباراة.

وأضاف المصدر: "هذه الحالة الوحيدة التي يتم من خلالها إعادة المباراة، وهو من الصعب بل من المستحيل أن يعترف به الحكم".

وواصل: "الأخطاء التحكيمية واردة في كل مباريات العالم، فهي جزء من كرة القدم".

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة الزمالك والمقاولون العرب، والذي أقيمت الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1- شهدت حالات تحكيمية مثيرة للجدل.

وافتتح التسجيل للزمالك يوسف أوباما في الدقيقة الـ83، بينما أدراك التعادل للمقاولون العرب أحمد علاء في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وعقب المباراة أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا يطالب من خلاله بإعادة المباراة مجددًا، نظرًا لما شهدته من أخطاء تحكيمية مثيرة على نتيجة وأحداث اللقاء.

وجاء في بيان الزمالك: "الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون؛ لوجود أخطاء في تطبيق القانون، وإحالة أمين عمر إلى التحقيق، ومنعه من إدارة أي مباراة أخرى للفريق".

كما طالب نادي الزمالك، في بيانه، بضرورة إحالة الحكم أمين عمر للتحقيق بعد تعمده استفزار لاعبي الفريق الأبيض، على مدار أحداث المباراة، بمنحهم إنذارات مجانية، بالإضافة لمنع الحكم ذاته من إدارة أي مباراة للقلعة البيضاء مستقبلًا في مسابقة الدوري.

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