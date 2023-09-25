الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد نزيف النقاط محليا.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

الزمالك والمقاولون
الزمالك والمقاولون العرب

أصبح البحث عن موعد مباراة الزمالك المقبلة، هو الأكثر تدوالا عبر محرك البحث “جوجل” الآن، خاصة بعد النتائج السيئة جدًا للفريق وأداء اللاعبين المتذبذب مع بداية الموسم الحالي (2023/2024) سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي.

موعد مباراة الزمالك أمام أرتا سولار الجيبوتي بالكونفيدرالية

ويستضيف الزمالك نظيره أرتا سولار الجيبوتي، أحد أيام 29 أو 30 سبتمبر الجاري أو الأول من أكتوبر المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من المسابقة القارية.

نتيجة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

وتجدر الإشارة إلى أن الزمالك، حقق تعادلا إيجابيا مع المقاولون العرب، مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولي، بنتيجة 1/1، في مباراة مثيرة، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الممتاز (موسم 2023/2024).

وافتتح التسجيل للفارس الأبيض يوسف أوباما في الدقيقة الـ83، بينما أدراك التعادل للمقاولون العرب، أحمد علاء في الدقيقة الـ90+8 من عمر اللقاء.

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نتيجة مباريات الزمالك في الدوري المصري

البداية، كانت التعادل الإيجابي مع بيراميدز، بهدفين لمثلهما، الخميس الماضي على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

بينما في الجولة الثانية، واصل الفارس الأبيض نزيف النقاط، محققا تعادلا إيجابيا أخرى مع المقاولون العرب بنتيجة 1/1، وأصبح الفريق مهددا بالابتعاد مبكرا عن المنافسة على قمة الدوري، لصالح منافسه التقليدي “الأهلي”.

ويتخوف جماهير الزمالك، من تكرار سيناريو الموسم الماضي، الذي خرج منه الفارس الأبيض خالي الوفاض دون تحقيق أي لقب أو بطولة، وأصبحت بطولة كأس مصر نسخة (2022/2023) الماضية، هي الأمل الوحيد لمحو الموسم الصفري والكارثي من بالى عشاق الزمالك، الذي ينتظر الفريق في حالة الهزيمة أمام بيراميدز في نصف النهائي، يوم 8 نوفمبر المقبل أو الوصول للنهائي وخسارة اللقب أمام الأهلي أو إنبي. 

أرتا سولار يسقط الزمالك في مفاجأة مدوية 

أما على المستوى القاري، فكان السقوط المدوي وغير المتوقع الذي لم يتوقعها أكثر المتشائمين، أمام أرتا سولار الجيبوتي، بهدفين دون رد، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 بالكونفيدرالية الإفريقية.

لذلك أصبحت مواجهة الإياب بالنسبة للفارس الأبيض وجماهيره، لا تقبل القسمة على إثنين والفوز بأكثر من هدف أمر حتمي وضروري، من أجل بلوغ مرحلة المجموعات بالمسابقة القارية.

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