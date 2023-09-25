الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول تعليق من شوقي غريب بعد التعادل مع الزمالك

الزمالك والمقاولون
الزمالك والمقاولون

أشاد شوقي غريب المدير الفني لنادي المقاولون العرب بأداء لاعبيه بعد التعادل مع الزمالك بهدف لمثله في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الاثنين بالجولة الثانية من منافسات الدوري.


وقال شوقي غريب في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم الاثنين إن فريقه قدم أداء جيدا ، واللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا أمام فريق صاحب أسم وتاريح رائع.


وأضاف أن فريقه لعب بطريقة مختلفة بعد أن مني مرماه بهدف ودفع بمهاجمين لإدارك التعادل وهو ما تحقق في الوقت بدل الضائع.

وفرض المقاولون العرب التعادل 1 -1 على مضيفه  الزمالك اليوم الاثنين في المرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. 

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها، فاز بيراميدز على مضيفه البنك الأهلي بصعوبة 1 -0.

وعلى استاد القاهرة الدولي، تقدم يوسف أوباما العائد لصفوف الزمالك مؤخرا، بهدف لفريقه في شباك المقاولون قبل سبع دقائق من النهاية مستغلا تمريرة زميله أحمد سيد زيزو. 

ولكن في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للمباراة خطف أحمد علاء هدف التعادل القاتل للمقاولون العرب واستهل الزمالك مشواره في الموسم الحالي بالتعادل 2 -2 مع بيراميدز في الوقت الذي خسر فيه المقاولون أمام بلدية المحلة بهدفين دون رد.

 

 

 

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