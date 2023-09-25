خلال الدقائق الأخيرة.. المقاولون يخطف تعادلًا قاتلًا من الزمالك فى الدورى

خطف المقاولون العرب تعادلا قاتلا من نظيره الزمالك بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم في الجولة الثانية من الدوري.

وواصل الزمالك تعثره للمباراة الثانية على التوالي، بعدما تعادل الجولة الماضية مع بيراميدز.

بينما حصد المقاولون أول نقطة له بعد الخسارة الجولة الماضية في انطلاق الدوري.

الشوط الأول

الزمالك سيطر على مجريات الدقائق الأولى وكانت أولى الخطورة لتسديدة من زيزو في الدقيقة الثانية من خارج المنطقة تصدى لها محمود أبوالسعود.

وفي الدقيقة التاسعة، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق مصطفى شلبي من الطرف الأيسر شتتها الدفاع بنجاح.

وبالدقيقة 21 سدد إيشو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، مرت بقليل فوق مرمى أبو السعود.

وكانت أول هجمة خطيرة للمقاولون بالدقيقة 24 برأسية خطيرة من محمد سالم بعد عرضية "جبنة" مرت بقليل فوق مرمى محمد صبحي.

وشهدت الدقيقة 34، تسديدة من حسام عبدالمجيد لاعب الزمالك من خارج منطقة الجزاء لكنها بعيدة عن المرمى.

وبالدقيقة الثانية من وقت بدل ضائع، حاول زيزو من ركلة حرة على مشارف منطقة الجزاء لكنها جاءت بعيدة فوق مرمى أبو السعود.

الشوط الثاني



وفي الدقيقة 50، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق محمد عبدالشافي على رأس عمرو السيسي الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وطاب بالدقيقة 58 الزمالك بالحصول على ركلة جزاء، بعد لمس الكرة يد مدافع المقاولون.

تألق أبوالسعود بالدقيقة 62 بعد رأسية من زيزو داخل منطقة الجزاء.

وألغى حكم اللقاء هدفا لصالح الزمالك عن طريق مصطفى شلبي بالدقيقة 65، بعد العودة لتقنية الفار.

وشهدت الدقيقة 80، أول هجمات المقاولون في الشوط الثاني بتصويبة من ممادو نياس من خرج منطقة الجزاء لصالح المقاولون العرب لكنها ارتطمت بالدفاع.



وبالدقيقة 83 نجح يوسف أوباما في فشك شفرات دفاع المقاولون، وسجل هدف التقدم بتسديدة داخل منطقة الجزاء، بعد تكملة لرأسية زيزو.



وفي الدقيقة 92 من وقت بدل ضائع، سدد أحمد علاء تسديدة صاروخية من خارد منطقة الجزاء لكن قائم صبحي صدها.

وبالدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، سجل أحمد علاء هدفا قاتلا داخل منطقة الجزاء بتسديدة بعد وقوع الكرة بالخطأ من محمد صبحي.

تشكيل الزمالك.. زيزو أساسيًا وأوباما يقود الهجوم أمام المقاولون



حراسة المرمى: محمد صبحي.

في الدفاع: محمد طارق، محمد عبدالغني، حسام عبدالمجيد، حاتم سكر.

خط الوسط: محمد حسام "بيسو"، عمرو السيسي، أحمد مصطفى "زيزو".

الهجوم: مصطفى شلبي، أوباما، أحمد عبدالرحيم "إيشو".