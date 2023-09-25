الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الزمالك والمقاولون العرب في الدوري

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من لقاء الزمالك والمقاولون العرب، المقام مساء اليوم في الجولة الثانية من الدوري.



الزمالك سيطر على مجريات الدقائق الأولى وكانت أولى الخطورة لتسديدة من زيزو في الدقيقة الثانية من خارج المنطقة تصدى لها محمود أبو السعود.

وفي الدقيقة التاسعة، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق مصطفى شلبي من الطرف الأيسر شتتها الدفاع بنجاح.



وبالدقيقة 21 سدد إيشو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، مرت بقليل فوق مرمى أبو السعود.



وكانت أول هجمة خطيرة للمقاولون بالدقيقة 24 برأسية خطيرة من محمد سالم بعد عرضية "جبنة" مرت بقليل فوق مرمى محمد صبحي.



وشهدت الدقيقة 34، تسديدة من حسام عبد المجيد لاعب الزمالك من خارج منطقة الجزاء لكنها بعيدة عن المرمى.



وبالدقيقة الثانية من وقت بدل ضائع، حاول زيزو من ركلة حرة على مشارف منطقة الجزاء لكنها جاءت بعيدة فوق مرمى أبو السعود.



موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم في الدوري المصري

وتنطلق صافرة بداية اللقاء الذي يجمع بين النادي الزمالك ونادي المقاولون العرب مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ويستضيف اللقاء استاد القاهرة الدولي.

تشكيل الزمالك.. زيزو أساسيًا وأوباما يقود الهجوم أمام المقاولون

حراسة المرمى: محمد صبحي

في الدفاع: محمد طارق، محمد عبدالغني، حسام عبد المجيد، حاتم سكر

وخط الوسط: محمد حسام “بيسو”، عمرو السيسي، أحمد مصطفى "زيزو".

والهجوم: مصطفى شلبي، أوباما، أحمد عبد الرحيم “إيشو”.