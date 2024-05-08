الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 8-5-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم

ترتفع معدلات البحث عن سعر الدولار اليوم في البنك المصري والبنوك الأجنبية مع استعداد الحجاج لموسم الحج للعام الهجري الحالي 1445 والذي تبقى عليه أقل من شهر تقريبًا.

وننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية والأجنبية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 8 مايو 2024
12.7672  جنيه للشراء 
12.8059 جنيه للبيع

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء

12.72 جنيه للشراء   
12.75  جنيه  للبيع

سجل الريال السعودي في بنك مصر اليوم الأربعاء

12.72 جنيه للشراء   
12.75  جنيه  للبيع

سجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء 
12.70  جنيه  للشراء 
12.75 جنيه للبيع

txt

تحديث لحظي سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

txt

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7-5--2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار


سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي في في بنك القاهرة اليوم الأربعاء
12.76  جنيه  للشراء 
12.79 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم الأربعاء
12.66  جنيه  للشراء 
12.75 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib اليوم الأربعاء
12.66 جنيه للشراء 
 12.75 جنيه  للبيع


سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي

استقر سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي عند 0.277 دولار أمريكي لكل ريال سعودي.

أسعار الذهب اليوم الإثنين.. صعود عالميًا وتحركات ضعيفة محليًا

توقعات أسعار الذهب غدا وآخر تحديث لسعر اليوم

أسعار العملات الأجنبية اليوم

دولار أمريكى   
 47.8874 جنيه للشراء 
48.0246 جنيه للبيع 
يورو
51.2490  جنيه للشراء 
51.4055 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
59.9071  جنيه للشراء
 60.0979 جنيه للبيع
دولار كنـدى
34.8881  جنيه للشراء 
34.9982 جنيه للبيع
كرون دانمركى
6.8711  جنيه للشراء 
6.8912 جنيه للبيع
كرون نرويجى
4.3197  جنيه للشراء 
4.3328 جنيه للبيع
كرون ســويدى
4.3852  جنيه للشراء 
4.3984 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
52.5196  جنيه للشراء 
52.6932 جنيه للبيع
100 ين يابانى
30.8751  جنيه للشراء 
30.9696 جنيه للبيع
دينــار كويتى
155.4179  جنيه للشراء 
156.1368 جنيه للبيع
درهم اماراتى
13.0377  جنيه للشراء 
13.0757 جنيه للبيع
دولار اســـترالى
31.2369  جنيه للشراء 
31.3360 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
126.9784  جنيه للشراء 
127.3760 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
124.3763  جنيه للشراء 
124.7553 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
13.1270  جنيه للشراء 
13.1719 جنيه للبيع
دينـار اردنـى
67.4470  جنيه للشراء 
67.8313 جنيه للبيع
يوان صينى
6.6124  جنيه للشراء 
6.6331 جنيه للبيع


إقرأ أيضا

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 7 مايو  مقابل الجنيه المصري والليرة والدولار
سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 2024/5/7
 

txt

سعر الحديد والأسمنت اليوم.. أسعار مواد البناء الثلاثاء 2024/5/7

txt

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 فى بورصة الدواجن


 

سعر الريال السعودي سعر الريال السعودي مقابل الدولار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري سعر الريال السعودي اليوم في مصر سعر اليوم السعودي في البنك الاهلي اسعار الريال السعودي اليوم في مصر سعر الريال السعودي الان في مصر سعر الريال السعودي اليوم في مصر تحديث يومي سعر الريال السعودى الان

الأكثر قراءة

عاجل.. حادث جنائى.. مصدر أمنى يكشف تفاصيل إطلاق النار على رجل أعمال كندى بالإسكندرية

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

كواليس هجوم المستوطنين الإسرائيليين على قافلة مساعدات إنسانية أردنية إلى غزة

النيابة العامة الروسية: منظمة فريدوم هاوس الأمريكية وأنشطتها غير مرغوب فيها على أراضينا

"قوليلى يا خديوى".. ياسمين عبدالعزيز تتحدث عن أول أعمالها الكوميدية (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

صور

الأهلى فاتح للشهية وهزم الاتحاد برباعية

مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى دورى نايل

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: إسرائيل تخطط لنقل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطينى لشركة أمريكية

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟