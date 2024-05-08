سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 8-5-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى
ترتفع معدلات البحث عن سعر الدولار اليوم في البنك المصري والبنوك الأجنبية مع استعداد الحجاج لموسم الحج للعام الهجري الحالي 1445 والذي تبقى عليه أقل من شهر تقريبًا.
وننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية والأجنبية.
سعر الريال السعودي اليوم في مصر
سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 8 مايو 2024
12.7672 جنيه للشراء
12.8059 جنيه للبيع
سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء
12.72 جنيه للشراء
12.75 جنيه للبيع
سجل الريال السعودي في بنك مصر اليوم الأربعاء
12.72 جنيه للشراء
12.75 جنيه للبيع
سجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء
12.70 جنيه للشراء
12.75 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
سعر الريال السعودي في في بنك القاهرة اليوم الأربعاء
12.76 جنيه للشراء
12.79 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم الأربعاء
12.66 جنيه للشراء
12.75 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib اليوم الأربعاء
12.66 جنيه للشراء
12.75 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي
استقر سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي عند 0.277 دولار أمريكي لكل ريال سعودي.
أسعار العملات الأجنبية اليوم
دولار أمريكى
47.8874 جنيه للشراء
48.0246 جنيه للبيع
يورو
51.2490 جنيه للشراء
51.4055 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
59.9071 جنيه للشراء
60.0979 جنيه للبيع
دولار كنـدى
34.8881 جنيه للشراء
34.9982 جنيه للبيع
كرون دانمركى
6.8711 جنيه للشراء
6.8912 جنيه للبيع
كرون نرويجى
4.3197 جنيه للشراء
4.3328 جنيه للبيع
كرون ســويدى
4.3852 جنيه للشراء
4.3984 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
52.5196 جنيه للشراء
52.6932 جنيه للبيع
100 ين يابانى
30.8751 جنيه للشراء
30.9696 جنيه للبيع
دينــار كويتى
155.4179 جنيه للشراء
156.1368 جنيه للبيع
درهم اماراتى
13.0377 جنيه للشراء
13.0757 جنيه للبيع
دولار اســـترالى
31.2369 جنيه للشراء
31.3360 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
126.9784 جنيه للشراء
127.3760 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
124.3763 جنيه للشراء
124.7553 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
13.1270 جنيه للشراء
13.1719 جنيه للبيع
دينـار اردنـى
67.4470 جنيه للشراء
67.8313 جنيه للبيع
يوان صينى
6.6124 جنيه للشراء
6.6331 جنيه للبيع
إقرأ أيضا
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 7 مايو مقابل الجنيه المصري والليرة والدولار
سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 2024/5/7