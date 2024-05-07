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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الحديد والأسمنت اليوم.. أسعار مواد البناء الثلاثاء 2024/5/7

مواد البناء
مواد البناء

مع بدء تعاملات المقاولين والمستثمرين في الصباح الباكر يحرص الألاف على معرفة أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 7 /5 /2024 عبر جوجل، حيث تراجعت أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالأسواق محليًّا، تراجعًا يتراوح ما بين 5-7 آلاف جنيه في الطن الواحد؛ نتيجة تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، وهبوط خام البيليت عالميًّا.

الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2024/5/7 

وتراجعت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء تراجعًا يتراوح ما بين الـ70 والـ130 جنيهًا في الطن الواحد، وعاد الارتفاع مرة أخرى فارتفعت أسعار الأسمنت ارتفاعًا يتراوح ما بين قيمة 10 إلى 20 جنيهًا في الطن، واستقر سعر الأسمنت الأبيض، إضافة إلى أن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى، كما استقرت أيضًا أسعار الجبس مؤخرًا، وذلك طبقًا لعمليات العرض والطلب، وتكون إضافة إلى مصاريف النقل.

أسعار مواد البناء اليوم

سعر الحديد اليوم

وصل سعر طن حديد العتال إلى 39 ألف جنيه.

سعر حديد عز

سعر طن حديد عز والدخيلة اليوم وصل إلى 41 ألفًا و500 جنيه.
بلغ طن حديد سرحان 38 ألف جنيه.
وصل سعر طن المعادي 38 ألف جنيه.
بلغ سعر طن حديد العشري اليوم الثلاثاء 37 ألفًا و500 جنيه.
وصل سعر طن حديد الجارحي 41 ألف جنيه.
بلغ سعر طن حديد عطية 38 ألفًا و500 جنيه.
بلغ سعر طن حديد بيانكو 37 ألفًا و500 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء

سجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح اليوم الثلاثاء 2070 جنيهًا.
بلغ سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر اليوم الثلاثاء قيمة 2010 جنيهات.
سجل طن أسمنت أسمنت المعلم حوالي 1990 جنيهًا.
بلغ سعر طن أسمنت السهم اليوم الثلاثاء قيمة 1960 جنيهًا.
سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان اليوم الثلاثاء 2050 جنيهًا.
وصل سعر طن أسمنت جنوب الوادي اليوم الثلاثاء إلى 1960 جنيهًا.
وصل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة اليوم الثلاثاء لقيمة 3900 جنيه للطن.
سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء بلغ قيمة 3800 جنيه.
بلغ سعر طن أسمنت الواحة الأبيض اليوم الثلاثاء 3920 جنيهًا.
أسمنت لافارج المقاوم للملوحة بلغ الطن الواحد 2110 جنيهات.
سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة اليوم الثلاثاء قيمة 2110 جنيهات.
سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة قيمة 2200 جنيه.
وصل اليوم سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لمبلغ 2110 جنيهات.
بلغ سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط اليوم الثلاثاء 1340 جنيهًا، وبلغ سعر الواحة المخلوط 1350 جنيهًا.

أسعار الحديد اليوم السبت 27 أبريل 2024 .. سعر الأسمنت في الأسواق

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سعر الجبس اليوم

سجل جبس الدولية قيمة 1400 جنيه للطن.
وصل طن جبس المعمار إلى 1350 جنيهًا.
وبلغ سعر طن جبس العامرية اليوم 1300 جنيه.

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