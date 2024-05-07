سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 7 مايو  مقابل الجنيه المصري والليرة والدولار

شهد سعر الريال السعودي، استقرارا ملحوظا، بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024، مع عودة البنوك للعمل بعد إجازة استمرت 4 أيام بسبب عطلة عيد العمل وشم النسيم، ليسجل متوسط 12.75 جنيها.

سعر الريال السعودي اليوم 7 مايو 2024



وزادت عمليات البحث من المواطنين خلال هذه الأيام عن سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة مع اقتراب أداء مناسك الحج.



يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء بالبنك المركزي المصري نحو 12.77 للشراء ونحو 12.80 للبيع.



سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك البركة اليوم الثلاثاء نحو 12.69 للشراء ونحو 12.78 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الثلاثاء نحو 12.83 للشراء ونحو 12.85 للبيع.



سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الثلاثاء نحو 12.77 للشراء ونحو 12.80 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري





سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء نحو 12.77 للشراء ونحو 12.80 للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 7-5-2024 فى مصر بكافة البنوك



سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الثلاثاء نحو 12.68 للشراء 12.78 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الثلاثاء نحو 12.72 للشراء ونحو 12.79 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر



سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء نحو 12.75 للشراء ونحو 12.80 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار





سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 7 مايو نحو 0.27 دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السوري





سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024.

آليات وشروط حصول على الريال السعودي



حددت البنوك العاملة في مصر آليات وشروط حصول المسافرين على العملة السعودية، وتبدأ هذه الاشتراطات بأن يكون للمسافر حساب بنكي نشط قد مر عليه 6 أشهر، بالإضافة إلى تقديم الأوراق والمستندات التي تؤكد السفر خارج البلاد، مثل تذكرة الطيران وتأشيرة الدخول للأراضي السعودية وجواز السفر، ويقوم البنك بختم الجواز وإتاحة صرف ١٥٠٠ ريال سعودي لكل مسافر بالسعر الرسمي للبنك بواقع 12.90 جنيه.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس الماضي رفع أسعار الفائدة نحو 600 نقطة أساس بنسبة 6% ليصل إلى 27.75%.