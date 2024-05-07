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اقتصاد

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 2024/5/7

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

يحرص المسافرون لأداء الحج على معرفة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 7 /5 /2024 في مصر مقابل الجنيه المصري عبر جوجل، حيث سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل سعر الجنيه المصري بعدد من البنوك العاملة في الأسواق المصرفية استقرارًا خلال بداية التعاملات اليومية، إذ بلغ متوسط السعر نحو قيمة 12.77 جنيه للشراء و12.80 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 7 /5 /2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

وترصد «الدستور»، في السطور التالية، سعر الريال السعودي بعدد من البنوك المصرية، أمام سعر الجنيه المصري اليوم، طبقًا لآخر تحديثات البنوك من خلال مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم 12.75 جنيه للشراء، و12.80 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

فيما سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.77 جنيه للشراء، و12.80 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

كما سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، 12.77 جنيه للشراء، و12.80 جنيه للبيع في بنك مصر.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم 12.83 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 12.77 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم عند 12.71 جنيه للشراء، و12.80 جنيه للبيع جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي cib.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الريال السعودي اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 في مصر مقابل الدولار 0.28 دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل الريال السعودي اليوم الثلاثاء مقابل الليرة السورية 3.55 ليرة سورية.

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 6 مايو 2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

أسعار العملات في مصر اليوم

متوسط سعر الدولار اليوم الثلاثاء: 47.90 جنيه للشراء، و48 للبيع.
متوسط سعر اليورو اليوم الثلاثاء: 51.24 جنيه للشراء، و51.36 للبيع.
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 59.91 جنيه للشراء، و60.05 جنيه للبيع.
متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء: 155.46 جنيه للشراء، و156.06 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء: 13.04 جنيه للشراء، و13.07 جنيه للبيع.

يُشار إلى أن هذه الأرقام تعتمد على البيانات المنشورة حول أسعار العملات اليوم الثلاثاء على الموقع الرسمي بالبنك المركزي المصري.

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