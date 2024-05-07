الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

تحديث لحظي سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

الذهب
الذهب

سجل سعر الذهب اليوم في مصر تراجع جديد، حيث خسر الذهب عيار 21 نحو 10 جنيهات، متأثر بالتراجعات التي سجلها سعر الذهب العالمي، كما تراجعت أسعار كافة أعيرة الذهب المتداولة في السوق المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي تحديث لحظي سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار. 

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم عيار 24   بيع 3531.5 جنيه، وللشراء 3508.5 جنيه. 

سعر الذهب اليوم عيار 22   بيع 3،227 جنيه، وللشراء 3،248 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 12   بيع 1،760 جنيه، وللشراء 1،771 جنيه.

الذهب المصري يثبت عند 3100 جنيه رغم صعود الأسعار العالمية

ماذا يخبئ سوق الذهب بعد 10 مايو؟ خبير يجيب لـ الدستور

سعر الذهب اليوم بالدولار

انخفضت أسعار عقود الذهب الفورية بحوالي 0.43% ليسجل 2،315.26 دولارا للأوقية، في حين تراجعت أسعار عقود الذهب الآجلة، تسليم شهر يونيو، بحوالي 0.47% إلى 2،320.30 دولارا للأوقية.

سعر الذهب btc اليوم في مصر 

اونصة 31.10 جرام من بى تى سى: 122935 جنيه

سبيكة بى تى سي وزن 20 جرام: 79015 جنيه.

سبيكه بى تى سي عيار 24 وزن 5 جرام: 19795 جنيه.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

جنيه بى تى سي ذهب عيار21: 27680 جنيه

جنيه ذهب عيار 21 الوزن الصافي 8 جرام: 27590 جنيه

جنيه ذهب عيار 21 من انتاج شركه لازوردي إيجيبت LAZURDE: 27635 جنيه

اسعار الذهب اليوم مصر

اسعار الذهب اليوم عيار 21 : بيع 3090  جنيه، وللشراء 3070 جنيه.

اسعار الذهب اليوم عيار 18 : بيع 2648.5 جنيه، وللشراء 2631.5 جنيه.

اسعار الذهب اليوم عيار 14 : بيع 2،053 جنيه، وللشراء 2،067 جنيه.

الاونصة: بيع 109،472 جنيه، وللشراء 110،183 جنيه.

الجنيه الذهب: بيع 24،640 جنيه، وللشراء 24،800 جنيه.

الكيلو الذهب: بيع 3،520،000 جنيه، وللشراء 3،542،857 جنيه.

txt

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7/5/2024

txt

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر الذهب اليوم سعر الذهب في مصر بالمصنعية سعر الذهب اليوم بالدولار سعر الجنية الذهب عيار 21 بكام النهاردة سعر جرام الذهب سعر الذهب btc اليوم الذهب اسعار الذهب الان اسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب سعر الذهب كم سعر الذهب النهارده اسعار الذهب اليوم كم اسعار الذهب النهارده الاستثمار في الذهب توقعات الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 اسعار الذهب غدا سعر الذهب بيع وشراء

الأكثر قراءة

وفود الأمم المتحدة تراقب الوضع عن كثب.. مراسل القاهرة الإخبارية يرصد الأوضاع من معبر رفح

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

ليلة فى الحجز.. تطورات قضية عصام صاصا فى دهس شاب على الدائرى

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

أحمد العوضى يتجاهل حديث ياسمين عبدالعزيز عنه فى "صاحبة السعادة".. ماذا فعل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟

كواليس سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح ومخططاته لإغلاق شريان حياة غزة