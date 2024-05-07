سجل سعر الذهب اليوم في مصر تراجع جديد، حيث خسر الذهب عيار 21 نحو 10 جنيهات، متأثر بالتراجعات التي سجلها سعر الذهب العالمي، كما تراجعت أسعار كافة أعيرة الذهب المتداولة في السوق المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي تحديث لحظي سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم عيار 24 بيع 3531.5 جنيه، وللشراء 3508.5 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 22 بيع 3،227 جنيه، وللشراء 3،248 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 12 بيع 1،760 جنيه، وللشراء 1،771 جنيه.

سعر الذهب اليوم بالدولار

انخفضت أسعار عقود الذهب الفورية بحوالي 0.43% ليسجل 2،315.26 دولارا للأوقية، في حين تراجعت أسعار عقود الذهب الآجلة، تسليم شهر يونيو، بحوالي 0.47% إلى 2،320.30 دولارا للأوقية.

سعر الذهب btc اليوم في مصر

اونصة 31.10 جرام من بى تى سى: 122935 جنيه

سبيكة بى تى سي وزن 20 جرام: 79015 جنيه.

سبيكه بى تى سي عيار 24 وزن 5 جرام: 19795 جنيه.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

جنيه بى تى سي ذهب عيار21: 27680 جنيه

جنيه ذهب عيار 21 الوزن الصافي 8 جرام: 27590 جنيه

جنيه ذهب عيار 21 من انتاج شركه لازوردي إيجيبت LAZURDE: 27635 جنيه

اسعار الذهب اليوم مصر

اسعار الذهب اليوم عيار 21 : بيع 3090 جنيه، وللشراء 3070 جنيه.

اسعار الذهب اليوم عيار 18 : بيع 2648.5 جنيه، وللشراء 2631.5 جنيه.

اسعار الذهب اليوم عيار 14 : بيع 2،053 جنيه، وللشراء 2،067 جنيه.

الاونصة: بيع 109،472 جنيه، وللشراء 110،183 جنيه.

الجنيه الذهب: بيع 24،640 جنيه، وللشراء 24،800 جنيه.

الكيلو الذهب: بيع 3،520،000 جنيه، وللشراء 3،542،857 جنيه.