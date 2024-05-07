ماذا يخبئ سوق الذهب بعد 10 مايو؟ خبير يجيب لـ الدستور

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024، مع عودة محلات الصاغة للعمل بعد إجازة عيد العمال وشم النسيم.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر رواجًا في مصر، 3100 جنيه مصري، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3543 جنيها، وعيار 18 نحو 2657 جنيها، وعيار 14 نحو 2067 جنيها.

وأكد المهندس لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن استقرار الأسعار يأتي بعد تراجع أوقية الذهب عالميًا إلى 2319 دولارًا.

حالة ترقب

وأشار منيب إلى أن هناك حالة ترقب حذرة في السوق مع اقتراب موعد انتهاء مبادرة إعفاء ذهب المصريين العائدين من الخارج في 10 مايو المقبل.

وأوضح نائب رئيس الشعبة أن المبادرة ساهمت بشكل كبير في خفض أسعار الذهب واستقرار السوق خلال العام الماضي، وذلك من خلال دخول كميات كبيرة من الذهب من الخارج.

وأكد منيب أن استمرار العمل بالمبادرة سيفيد السوق والمواطن والدولة، حيث أن الذهب يعتبر عملة صعبة للدولة.

وذكر منيب أن قرار تمديد العمل بالمبادرة من عدمه يرجع للحكومة، مشيرًا إلى أن التوقعات ستنتظر ما ستسفر عنه القرارات الحكومية في هذا الشأن.