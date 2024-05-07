الذهب المصرى يثبت عند 3100 جنيه رغم صعود الأسعار العالمية

تشهد أسعار الذهب في مصر تحركات ضعيفة، خلال جلسة اليوم، وذلك بعد أن حاولت الارتفاع أمس لتتبع تحرك سعر أونصة الذهب العالمي، ولكنها تفقد الزخم سريعًا وتعود الأسعار إلى التذبذب في نطاق ضيق ويفشل الذهب في مصر في كسر حاجز مستوى 3100 جنيه للجرام.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 3090 جنيهًا للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3095 جنيهًا للجرام، يأتي هذا بعد أن ارتفع السعر يوم أمس بمقدار 10 جنيهات، حيث أغلق عند المستوى 3100 جنيه للجرام، وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3090 جنيهًا للجرام.

خلال جلسة الأمس ارتفع سعر الذهب بمصر وسجل أعلى مستوى عند 3105 جنيهات للجرام، ولكنه فشل في الحفاظ على تداولاته فوق المستوى 3100 جنيه للجرام ليعود اليوم إلى التداول بالقرب من هذا المستوى في انتظار حصول السعر على زخم مناسب.



الفترة الحالية تشهد تتبع السعر المحلي لسعر أونصة الذهب العالمي، وذلك في ظل استقرار العوامل الأخرى المؤثرة على تسعير الذهب المحلي مثل استقرار الطلب المحلي عند مستويات منخفضة، بالإضافة إلى عدم وجود تغيرات جوهرية في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، بالإضافة إلى هذا فإن استمرار التدفقات الدولارية إلى مصر يعمل على تهدئة الأسواق بشكل كبير، ويسهم في زيادة الثقة في الأسواق بشكل عام وخاصة سوق الذهب.



وقد توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع الحصيلة الدولارية لمصر خلال العالم المالي الحالي بنحو 13.7 مليار دولار لتصل إلى 107.3 مليار دولار بنسبة ارتفاع 14.6% مقارنة مع العام المالي الماضي عند 93.6 مليار دولار.

بينما توقعت مؤسسة جيه بي مورجان أن يرتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر خلال العام المالي المقبل بمقدار 16.2 مليار دولار، وفي العام المالي الذي يليه بمقدار 2.6 مليار دولار.



وتعمل هذه التوقعات الإيجابية على تحقيق استقرار في الأسواق، خاصة مع انعكاس هذا في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية الذي يشهد تغيرات محدودة.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

شهد سعر أونصة الذهب تراجعًا طفيفًا خلال تداولات اليوم بعد ارتفاعه يوم أمس بسبب عودة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ولكن تشهد الأسواق بشكل عام استقرارًا مع استمرار الترقب لتوقعات خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي وأثر ذلك بالسلب على مستويات الدولار الأمريكي.

وحاولت أسعار الذهب الارتفاع يوم أمس بسبب التوترات في منطقة الشرق الأوسط وعدم التوصل لهدنة بين الكيان الصهيوني وحركة حماس، ولكن في النهاية سيطرت التحركات الضعيفة على حركة الذهب لتستمر اليوم مع عودة البنوك والأسواق للعمل بعد العطلة.

وفشل سعر أونصة الذهب العالمي يوم أمس في أن يخترق المستوى 2330 دولارًا للأونصة، وذلك بعد أن أغلق الذهب تداولات الأسبوع الماضي فوق المستوى 2300 دولار للأونصة، الأمر الذي زاد من زخم الصعود مع بداية هذا الأسبوع.

والآن يشهد سعر الذهب تراجعًا معتدلًا قد يستهدف المستوى 2300 دولار من جديد، ولكن مع حدوث أي تطورات جيوسياسية سيعود الذهب إلى الارتفاع من جديد واختراق مستوى المقاومة 2330 دولارًا ليستهدف 2350 ثم 2370 دولارًا للأونصة.



السعر المحلي

حاول سعر الذهب المحلي اختراق المستوى 3100 جنيه للجرام عيار 21 يوم أمس ولكنه لا يملك الزخم الكافي لتحقيق ذلك ليعود إلى نفس مستوياته السابقة ويتداول اليوم تحت هذا المستوى في ظل استمرار التحركات الضعيفة في السيطرة على حركة السعر.

