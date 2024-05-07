الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7/5/2024

الدولار الأمريكى
الدولار الأمريكى

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري ، بالبنوك المصرية، خاصة بعد خطوة تحرير سعر الصرف التي اتخذها البنك المركزي مؤخرًا، لتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء وتوفير العملة الصعبة اللازمة لعمليات الاستيراد، حيث استقر سعر الدولار مقابل أسعار الجنيه المصري اليوم بشكل ملحوظ داخل البنوك المصرية سواء كانت العامة أو الخاصة.

13 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة أمنية جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024، 41.90 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع، طبقًا لنشرة الأسعار المعلنة من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم بنك مصر 

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024، 41.90 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 

سجل سعر الدولار، 41.90 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع، طبقًا لنشرة الأسعار المعلنة من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024، 41.90 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024، 41.90 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع، طبقًا لنشرة الأسعار المعلنة من البنك المركزي المصري.

 

سجل سعر شراء الدولار في بنك قناة السويس نحو 47.90 جنيه.

 

سجل سعر بيع الدولار في بنك قناة السويس نحو 48.00 جنيهًا.

 

بلغ سعر شراء الدولار في بنك الإسكندرية نحو 47.90 جنيه.

 

بلغ سعر بيع الدولار في بنك الإسكندرية نحو 48.00 جنيهًا.

 

وصل سعر شراء الدولار في المصرف المتحد إلى 47.90 جنيه.

 

وصل سعر بيع الدولار في المصرف المتحد إلى 48.00 جنيهًا.

اسعار العملات في مصر اليوم

سجل سعر صرف اليورو اليوم الثلاثاء 51.24 جنيه للشراء، و51.36 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني 59.91 جنيه للشراء، و60 جنيه للبيع.

الجنيه الدولار سعر الصرف البنك المركزي الاستيراد البنك المركزي المصري بنك مصر سعر الدولار اليوم في مصر سعر الدولار اليوم بنك مصر سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي أسعار العملات فى مصر اليوم

مواد متعلقة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7-5-2024

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 2024/5/7

الأكثر قراءة

ليلة فى الحجز.. تطورات قضية عصام صاصا فى دهس شاب على الدائرى

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

القبض على مجدى شطة "متلبسًا" فى المرج

بعد ضبطه متلبسًا.. مجدى شطة: "السلاح بتاعى والمخدرات مش بتاعتى"

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

"القاهرة الإخبارية" تكشف حقيقة سيطرة قوات الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح وكرم أبوسالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟

كواليس سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح ومخططاته لإغلاق شريان حياة غزة

إسرائيل: سنرسل وفدًا للقاء الوسطاء بعد موافقة حماس على مقترح الهدنة