سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7/5/2024

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري ، بالبنوك المصرية، خاصة بعد خطوة تحرير سعر الصرف التي اتخذها البنك المركزي مؤخرًا، لتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء وتوفير العملة الصعبة اللازمة لعمليات الاستيراد، حيث استقر سعر الدولار مقابل أسعار الجنيه المصري اليوم بشكل ملحوظ داخل البنوك المصرية سواء كانت العامة أو الخاصة.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024، 41.90 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع، طبقًا لنشرة الأسعار المعلنة من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024، 41.90 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار، 41.90 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع، طبقًا لنشرة الأسعار المعلنة من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024، 41.90 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024، 41.90 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع، طبقًا لنشرة الأسعار المعلنة من البنك المركزي المصري.

سجل سعر شراء الدولار في بنك قناة السويس نحو 47.90 جنيه.

سجل سعر بيع الدولار في بنك قناة السويس نحو 48.00 جنيهًا.

بلغ سعر شراء الدولار في بنك الإسكندرية نحو 47.90 جنيه.

بلغ سعر بيع الدولار في بنك الإسكندرية نحو 48.00 جنيهًا.

وصل سعر شراء الدولار في المصرف المتحد إلى 47.90 جنيه.

وصل سعر بيع الدولار في المصرف المتحد إلى 48.00 جنيهًا.

اسعار العملات في مصر اليوم

سجل سعر صرف اليورو اليوم الثلاثاء 51.24 جنيه للشراء، و51.36 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني 59.91 جنيه للشراء، و60 جنيه للبيع.