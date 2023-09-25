الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

15 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة الزمالك والمقاولون

الزمالك
الزمالك

مر 15 دقيقة من الشوط الأول من لقاء الزمالك والمقاولون العرب، المقام مساء اليوم، في الجولة الثانية من الدوري.

الزمالك سيطر على مجريات الدقائق الأولى وكانت أولى الخطورة لتسديدة من زيزو في الدقيقة الثانية من خارج المنطقة تصدى لها محمود أبو السعودي.

وفي الدقيقة التاسعة، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق مصطفى شلبي من الطرف الأيسر شتتها الدفاع بنجاح.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم في الدوري المصري

وتنطلق صافرة بداية اللقاء الذي يجمع بين النادي الزمالك ونادي المقاولون العرب مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ويستضيف اللقاء استاد القاهرة الدولي.


تشكيل الزمالك.. زيزو أساسيًا وأوباما يقود الهجوم أمام المقاولون


حراسة المرمى: محمد صبحي

في الدفاع: محمد طارق، محمد عبدالغني، حسام عبد المجيد، حاتم سكر

وخط الوسط: محمد حسام “بيسو”، عمرو السيسي، أحمد مصطفى "زيزو".
والهجوم: مصطفى شلبي، أوباما، أحمد عبد الرحيم “إيشو”.

 

 

 

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