روسيا: العصابات تسيطر بالفعل على ما يصل لـ90% من عاصمة هايتى

ذكرت السفارة الروسية فى فنزويلا أن الوضع فى هايتى خطير للغاية، حيث تسيطر العصابات على ما يصل لـ90% من العاصمة (بورت أو برنس).

وذكرت البعثة الدبلوماسية لوكالة أنباء (تاس) الروسية، أن الوضع بالعاصمة وفي البلاد بشكل عام خطير للغاية، فالبلاد تعاني من أعمق أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية ومؤسسية.

وأضافت أن هناك هجمات منتظمة على المؤسسات العامة ومنازل المواطنين، حيث تسيطر العصابات على مناطق من 80 إلى 90% من العاصمة، مشيرة إلى أن الشرطة لم تتمكن حتى الآن من التعامل مع الجريمة المتفشية.

وتدهور الوضع الأمني ​​والإنساني في هايتي بعد اغتيال الرئيس جوفينيل مويز عام 2021، والزلزال الذي وقع في وقت لاحق من ذلك العام وأودى بحياة أكثر من 2200 شخص.