عبدالله جورج ينسحب من سباق انتخابات الزمالك

أعلن عبدالله جورج، المرشح على عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، عن اعتذاره عن عدم استكمال انتخابات النادي.

ومن المقرر أن تقام انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك يوم 20 أكتوبر المقبل.

وكتب عبدالله جورج، عبر حسابه على فيسبوك: "تتويجًا لمعركة استمرت تسع سنوات تمت استعادة نادي الزمالك لأبنائه، منذ تم الاعلان عن اجراء الانتخابات حددت هدفًا بعدم عودة أي من المجلس السابق أو أتباعه والمحسوبين عليه إلى المجلس المنتخب الجديد، والسعي لتكوين جبهة متماسكة من الشرفاء القادرين على قيادة النادي إلى عهد جديد".

وأضاف: "وفي سبيل ذلك الهدف النبيل تمكنت بتوفيق الله مع عدد من محبي النادي المخلصين من الجمع بين الكابتن حسين لبيب والكابتن أحمد سليمان في قائمة واحدة تجنبا لتفتيت الأصوات الانتخابية وترسيخا لمبدأ المصلحة العامة تفوق المصلحة الخاصة".

وأكمل: "ثم تقدمت بأوراق ترشحي للانتخابات للتواجد بالقرب من الأحداث والمساهمة في إعادة النادي إلى الطريق الصحيح.. ومنذ إعلاني دخول الانتخابات لم تتوقف محاولات استقطابي لتكوين جبهة أو تحالف ضد القائمة الموحدة، ما يتعارض مع إعلاء المصلحة العامة، ولذلك فإنني وبعد دراسة الموقف والتشاور مع عدد من القامات ومحبي النادي، ورغم أن المؤشرات كانت تؤكد قدرتي على المنافسة الانتخابية والفوز بمقعد مجلس الإدارة، إلا أن الرأي ومن موقف القوة استقر على تقديم نموذج فعلي لتطبيق قيم الإيثار وتوحيد الصف لإعلاء مصلحة النادي وجعل شعار الزمالك أولاً حقيقة واقعة".

وأنهى: “لذلك اتخذت القرار بالاعتذار عن استكمال الانتخابات مع تقديم الدعم والتأييد الكامل للقائمة الموحدة كاملة برئاسة حسين لبيب لا سيما بعد مناقشة ودراسة أفكارها وخطط عملها بحسبانها الأولى والأجدر لقيادة النادي في هذه المرحلة الفارقة من تاريخه.. أخيرا… إنني إذ أسجد لله شكراً لما لمسته من حب ودعم أعضاء الجمعية العمومية منذ إعلان ترشحي للانتخابات، فإنني أعاهدهم أن أبقى ما أحياني الله في خدمة النادي وجماهيره وأعضائه استمراراً لمسيرة العائلة التي امتدت لعقود في حب نادي الزمالك والله ولي التوفيق".