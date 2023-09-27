الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يصعد أزمة مباراة المقاولون لـ"فيفا"

الزمالك
الزمالك

كشفت مصادر لـ"الدستور" أن إدارة نادي الزمالك تُجهز مذكرة للفيفا للمطالبة بإعادة مباراة الفريق أمام المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة الدوري.

شكوى الزمالك

وينتظر مسئولو الزمالك موقف الاتحاد المصري لكرة القدم، على أن يتقدموا بالشكوى لـ"الفيفا" حال عدم صدور قرار لصالح الزمالك بإعادة اللقاء.

وهاجم عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، الحكم الدولي أمين عمر بعد قراراته التحكيمية في مباراة الفريق الأبيض أمام نادي المقاولون العرب بالدوري المصري.

وقال عبد الواحد السيد في تصريحات له عبر قناة "صدى البلد": “هناك علامات استفهام كبيرة بشأن ما حدث في مباراة المقاولون، وحصلنا على 6 إنذارات وهذا الأمر حجم اللاعبين، وهناك لاعبين استحقوا الحصول على بطاقة صفراء وآخرين تلقوا الإنذار دون وجه حق”.

غضب الزمالك

وأوضح: "أتعجب من إذاعة الحديث الذي دار بين أمين عمر وحكم تقنية الفيديو، يجب أن يكون هناك وقفة بشأن ما حدث، هناك أزمات في النادي، ولكن هل تريد استغلال أن نادي الزمالك ضعيف؟ نادي الزمالك ليس ضعيفا ولن يكون كذلك، ودائماً سيتواجد أشخاص سيتحدثون بإسم النادي طالما هناك جمهور كبير يدعم النادي".

وأكمل: "الموسم الماضي قيل أن الزمالك تمت مجاملته بعد تصريح الحكن محمد عادل بالاحتواء، هل نسمي ما يحدث في الموسم الحالي بالاقتناع؟".وواصل: "وماذا سيستفيد نادي الزمالك من إيقاف أمين عمر لمدة شهر؟ نحن خسرنا نقطتين في الدوري، وركلة الجزاء كانت ستفيدنا بالطبع".

وتابع عبد الواحد السيد هجومه: "الحكم احتسب 8 دقائق وقت بدل من الضائع، والهدف تم تسجيله في الدقيقة 9، القانون يجب أن يتم تطبيقه سواء كان الحكم مقتنعا أو لا".

وأضاف: "الناس تقول أن جماهير الزمالك تحس بالمظلومية، هذا لأن ليس هناك عدل".

وأكمل: "لا يصح أن يظهر لاعب في لقاء تلفزيوني يتم سؤاله لاختيار لاعب في الزمالك للإنضمام إلى ناديه، وإذا افترضنا حسن النية فهذا ليس وقتا مناسباً".

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