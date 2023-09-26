الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يؤكد جاهزية حسام عبدالمجيد للمشاركة أمام أرتا سولار

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد

تلقت جماهير الزمالك، خبرًا سارًا قبل مباراة الفريق في مباراة الكونفيدرالية، إذ كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشخيص النهائي للإصابة التي تعرض لها حسام عبدالمجيد مدافع الفريق خلال مباراة المقاولون العرب التي أقيمت مساء أمس في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل إصابة حسام عبدالمجيد

وأشار رئيس الجهاز الطبي للزمالك إلى أن حسام عبدالمجيد خضع لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته، أثبتت إصابته بكدمة قوية في مفصل الركبة. 

وأكد أنه تم منح حسام عبدالمجيد راحة من مران اليوم الثلاثاء، فقد أدى اللاعب بعض التدريبات العلاجية والتأهيلية، لافتًا إلى أنه سينتظم غدًا في تدريبات الزمالك  بشكل طبيعي استعدادًا للمباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية المقرر لها السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

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مران الزمالك

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بـنادي الزمالك البدلاء والمستبعدون من مواجهة المقاولون العرب الأخيرة في الدوري، فقرة تدريبات خططية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وركز الجهاز الفني للفريق مع هذه المجموعة على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة بجانب تكليف البعض بأدوار خططية داخل الملعب. 

وحرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق على إلقاء محاضرة فنية على اللاعبين، ومنحهم بعض التعليمات الفنية الخاصة. 

عقب ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.

وقاد هذه الفقرة أوسوريو المدير الفني ومدحت عبدالهادي المدرب العام، وحرصا على نقل التعليمات وإيقاف التقسيمة أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين.

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