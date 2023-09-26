الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

«الدستور» تكشف كيف دافع أمين عمر عن نفسه فى أزمة مباراة الزمالك؟

أمين عمر
أمين عمر

كشف مصدر داخل لجنة الحكام عن تفاصيل جديدة في أزمة مباراة الزمالك والمقاولون العرب التي أثارت جدلًا كبيرًا، وخاصة بعد البيان الذى أصدرته القلعة البيضاء. 

وقال مصدر داخل لجنة الحكام فى تصريحات خاصة للدستور، إن أمين عمر حكم المباراة لم يحتسب ضربة جزاء لصالح الزمالك لعدم تعمد لاعب المقاولون العرب لمس الكرة بيده، وأن التشريح الجسماني للاعب المقاولون كان طبيعيًا وليس كما تردد بأن لم يحتسب ضربة جزاء للمس الكرة من خارج منطفة الجزاء.

وواصل المصدر، أن أمين عمر ارتكب خطأ الذى ظهر في الفيديو (أن ربع الكورة على الخط وباقى محيط الكورة خارج المنطقة) رغم أن القانون يؤكد احتساب ضربة الجزاء حتى لو جزء من الكورة على الخط.

وأضاف المصدر، أنه من سوء حظ أمين عمر أنه تم تسجيل الفيديو الخاص بمراجعة اللعبة والحديث الذى أدار بينه وبين محمد عادل حكم الفار.

واستقرت لجنة الحكام، على عدم اسناد أى مباراة لأمين عمر خلال الفترة المقبلة، لتهدئة جماهيرالزمالك بعد الهجوم الذى تلقاه الحكم ولجنة الحكام عقب المباراة .

وصدر الزمالك بيانًا عقب انتهاء المباراة  طالب فيه  بإعادة مباراة المقاولون بعد ارتكاب خطأ في تطبيق القانون وإحالة أمين عمرللتحقيق لعدم احتسابه ضربة جزاء صحيحة لصالح الزمالك، كما طالب مسئولو الزمالك منع أمين عمر من إدارة أى مباريات للزمالك في الفترة المقبلة.

وانتهت مباراة الزمالك والمقاولون بهدف لكل فريق تقدم للزمالك يوسف أوباما وتعادل أحمد علاء للمقاولون فى الدقائق الأخيرة من المباراة .

وأدار مباراة الزمالك طاقم تحكيم مكون من أمين حكمًا للساحة، وأحمد حسام طه وسيد نافع مساعدين، ومصطفى الشهدى حكمًا رابعًا، ومحمد عادل حكمًا للفار وسامي هلهل مساعدًا للفار.

أمين عمر اتحاد الكرة لجنة الحكام مباراة الزمالك والمقاولون بيريرا

الأكثر قراءة

«الدستور» تكشف كيف دافع أمين عمر عن نفسه فى أزمة مباراة الزمالك؟

لجنة الحكام تقرر إيقاف أمين عمر وإبعاده عن إدارة مباريات الزمالك

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

لجنة الحكام لـ"الدستور": إعادة مباراة الزمالك والمقاولون فى هذه الحالة

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته

صرخات الجنود والجثث والأسر.. صحفى إسرائيلى يروى ذكرياته عن حرب أكتوبر