«الدستور» تكشف كيف دافع أمين عمر عن نفسه فى أزمة مباراة الزمالك؟

كشف مصدر داخل لجنة الحكام عن تفاصيل جديدة في أزمة مباراة الزمالك والمقاولون العرب التي أثارت جدلًا كبيرًا، وخاصة بعد البيان الذى أصدرته القلعة البيضاء.

وقال مصدر داخل لجنة الحكام فى تصريحات خاصة للدستور، إن أمين عمر حكم المباراة لم يحتسب ضربة جزاء لصالح الزمالك لعدم تعمد لاعب المقاولون العرب لمس الكرة بيده، وأن التشريح الجسماني للاعب المقاولون كان طبيعيًا وليس كما تردد بأن لم يحتسب ضربة جزاء للمس الكرة من خارج منطفة الجزاء.

وواصل المصدر، أن أمين عمر ارتكب خطأ الذى ظهر في الفيديو (أن ربع الكورة على الخط وباقى محيط الكورة خارج المنطقة) رغم أن القانون يؤكد احتساب ضربة الجزاء حتى لو جزء من الكورة على الخط.

وأضاف المصدر، أنه من سوء حظ أمين عمر أنه تم تسجيل الفيديو الخاص بمراجعة اللعبة والحديث الذى أدار بينه وبين محمد عادل حكم الفار.

واستقرت لجنة الحكام، على عدم اسناد أى مباراة لأمين عمر خلال الفترة المقبلة، لتهدئة جماهيرالزمالك بعد الهجوم الذى تلقاه الحكم ولجنة الحكام عقب المباراة .

وصدر الزمالك بيانًا عقب انتهاء المباراة طالب فيه بإعادة مباراة المقاولون بعد ارتكاب خطأ في تطبيق القانون وإحالة أمين عمرللتحقيق لعدم احتسابه ضربة جزاء صحيحة لصالح الزمالك، كما طالب مسئولو الزمالك منع أمين عمر من إدارة أى مباريات للزمالك في الفترة المقبلة.

وانتهت مباراة الزمالك والمقاولون بهدف لكل فريق تقدم للزمالك يوسف أوباما وتعادل أحمد علاء للمقاولون فى الدقائق الأخيرة من المباراة .

وأدار مباراة الزمالك طاقم تحكيم مكون من أمين حكمًا للساحة، وأحمد حسام طه وسيد نافع مساعدين، ومصطفى الشهدى حكمًا رابعًا، ومحمد عادل حكمًا للفار وسامي هلهل مساعدًا للفار.