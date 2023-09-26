اتحاد الكرة يطالب التليفزيون بعدم وجود ميكروفونات بجوار أجهزة الفار

طالب مسئولو اتحاد الكرة، التليفزيون المصري المسئول عن نقل مباريات الدورى الممتاز، وكذلك رابطة الأندية المحترفة، بضرورة توخي الحذر بشأن توزيع الميكروفونات الخاصة بأرضية الملاعب وإبعادها تماماً عن المنطقة التي يتواجد فيها أجهزة تقنية الفيديو "فار" الخاصة بالحكام.

وجاء طلب الجبلاية بهذا الشأن حتى لا يتكرر ما حدث فى مباراة الزمالك والمقاولون العرب أمس، عندما ظهر صوت الحكم أمين عمر واضح على شاشات التليفزيون وهو يتحدث مع مسئولى غرفة الفار بشأن الحالة التحكيمية الخاصة بضرة الجزاء الملغاة لنادى الزمالك خلال مباراة الأبيض مع المقاولون.

وتأكد أعضاء الجبلاية من عدم وجود قصد بشأن ظهور صوت الحكم أمين عمر للمشاهدين خلال مراجعة إحدى اللعبات على الإطلاق، ولم يكن مُرتبا له كما اعتقد البعض، وإنما كان سبب ظهور صوت الحكم بشكل واضح خلال مراجعة الـVAR، هو وجود ميكروفون لنقل أصوات الملعب كما هو معتاد، لكن تصادف وجود هذا الميكروفون بجانب مكان وقوف الحكم على شاشة الفار، وهو ما أدى لنقل حديث الحكم بشكل مسموع عبر شاشات التليفزيون.

محادثات حكام الساحة والفيديو

ولم يكن هناك أي اتفاق أو ترتيب لنقل محادثات حكام الساحة والفيديو خلال المباريات، خاصة أن الجولة الأولى للدوري الممتاز لم تشهد أي واقعة مشابهة، ما يعني أن ما حدث في لقاء الزمالك والمقاولون العرب قد حدث دون قصد.

وشهدت مباراة الزمالك والمقاولون أمس جدلا فى عدد من الحالات التحكيمية أبرزها ضربة الجزاء الملغاة، والتى كانت مثار جدل بين العديد من خبراء التحكيم عقب انتهاء المباراة ما بين مؤيد لقرار أمين عمر بعدم احتسابها أو من يراها ضربة جزاء مستحقة للزمالك فضلا عن ضرورة طرد مدافع الزمالك حاتم سكر فى أحد الاحتكاكات وأخيرا هدف المقاولون العرب الذى جاء مع نهاية الوقت بدل الضائع.