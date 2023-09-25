60 دقيقة.. التعادل مازال يسيطر على لقاء الزمالك والمقاولون

مرت 60 دقيقة من الشوط الثاني، من لقاء الزمالك والمقاولون العرب، المقام مساء اليوم في الجولة الثانية من الدوري.



وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.



وفي الدقيقة 50، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق محمد عبد الشافي على رأس عمرو السيسي الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى بنجاح.



وطاب بالدقيقة 58 طالب الزمالك بالحصول على ركلة جزاء، بعد لمس الكرة يد مدافع المقاولون.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم في الدوري المصري

وتنطلق صافرة بداية اللقاء الذي يجمع بين النادي الزمالك ونادي المقاولون العرب مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ويستضيف اللقاء استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الزمالك والمقاولون العرب مساء اليوم كما يتم متابعة كافة الأحداث قبل المباراة وبعدها على القناة من خلال التغطية التي تقدمها والتحليل الفني من قبل باقة من محللي الأداء الفني وأيضا خبرات اللاعبين السابقين ضمن الاستديو التحليلي الذي يعقب المباراة كما يتم أيضا تحليل الأداء التحكيمي خلال لقاء اليوم من قبل أحد خبراء التحكيم.



تشكيل الزمالك.. زيزو أساسيًا وأوباما يقود الهجوم أمام المقاولون

حراسة المرمى: محمد صبحي

في الدفاع: محمد طارق، محمد عبدالغني، حسام عبد المجيد، حاتم سكر

وخط الوسط: محمد حسام “بيسو”، عمرو السيسي، أحمد مصطفى "زيزو".

والهجوم: مصطفى شلبي، أوباما، أحمد عبد الرحيم “إيشو”.