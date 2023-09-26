الزمالك يستعيد أحمد فتوح قبل مواجهة أرتا سولار فى الكونفيدرالية

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة أحمد فتوح الظهير الأيسر في جزء من التقسيمة الفنية، استعدادًا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وتماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في الفترة الأخيرة وكانت عبارة عن آلام أسفل عضلات البطن.

ويقوم الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بالتنسيق مع الجهاز الفني، بمشاركة اللاعب بشكل تدريجي في التقسيمة الفنية وفقًا للبرنامج الموضوع له.

وخاض أحمد فتوح الفقرة التأهيلية والبدنية خلال المران صباح اليوم مع مجموعة اللاعبين المستبعدين والبدلاء من مواجهة المقاولون العرب، أمس، في مسابقة الدوري، وبعدها شارك في جزء من التقسيمة الفنية.

مشاركة جابر

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة الرباعي عمر جابر ومحمود علاء ونبيل عماد دونجا وحمزة المثلوثي لاعبو الأبيض، استعدادًا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وغاب عمر جابر ودونجا وحمزة المثلوثي عن مواجهة المقاولون العرب بالأمس في مسابقة الدوري وفقًا للقرار الفني للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق لتجهيزهم لمباراة أرتا سولار، في حين غاب محمود علاء بسبب الإيقاف.

وشارك الرباعي في الفقرات المختلفة بمران اليوم، سواء الجزء التأهيلي والبدني بجانب الحصة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي استعدادًا للمباراة المقبلة.

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، فقرة تدريبات تأهيلية قوية لمجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة المقاولون العرب، خلال المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء استعدادًا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وركز الجهاز الفني مع هذه المجموعة على رفع المعدل البدني لهم من خلال أداء تدريبات تأهيلية متنوعة منها الركض بمحيط الملعب، بجانب أمور أخرى باستخدام أدوات التأهيل المخصصة لذلك.

ويسعى الجهاز الفني للفريق لتجهيز اللاعبين بالشكل البدني المناسب استعدادًا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقبلة في بطولة كأس الكونفيدرالية.