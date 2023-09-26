الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"كاف" يخطر الزمالك بطاقم تحكيم مباراة أرتا سولار الجيبوتى فى الكونفيدرالية

الزمالك
الزمالك

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسئولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من غانا لإدارة مباراة أرتا سولار بطل جيبوتي المقررة في  السابعة، مساء يوم السبت المقبل، باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

طاقم التحكيم

يتكون طاقم التحكيم من الغاني دانيال لاريا نيي حكم ساحة، ويعاونه كل من مواطنيه كواسي برووبي مساعد أول ورولاند نيي آديي مساعد ثاني، بالإضافة إلى شارلز بولو الحكم الرابع.

ويراقب المباراة الليبي عمر جمعة عبدالصادق،  في حين يراقب الحكام الزامبي ستانلي هاشيوا، واختار الاتحاد الإفريقي الدكتور محمد سلطان ليكون المسئول الطبي في اللقاء.

مران الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدون من مواجهة المقاولون العرب الأخيرة في الدوري، فقرة تدريبات خططية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وركز الجهاز الفني للفريق مع هذه المجموعة على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة بجانب تكليف البعض بأدوار خططية داخل الملعب، وحرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، على إلقاء محاضرة فنية على اللاعبين ومنحهم بعض التعليمات الفنية الخاصة. 

عقب ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.

وقاد هذه الفقرة أوسوريو، المدير الفني، ومدحت عبدالهادي المدرب العام، وحرصا على نقل التعليمات وإيقاف التقسيمة أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين.

تأهيل عبدالله جمعة

أدى عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

يأتي ذلك وفقًا للبرنامج التدريبي الموضوع للاعب خلال الفترة الأخيرة من قبل الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة. 

وقام اللاعب بالركض حول الملعب، بجانب خوض تدريبات تأهيلية أخرى، وبعدها استكمل التدريبات داخل صالة الجيمانيزيوم.

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